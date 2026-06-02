'Aquí tamén se fala' celebrará o seu terceiro festival con Carolina Deslandes e De Ninghures

O movemento Aquí tamén se fala que naceu no instituto Rafael Dieste da Coruña celebrará o seu terceiro festival na praza da Tolerancia de Labañou o vindeiro venres 12 de xuño.

Nesta ocasión, tal e como destacan, dan o salto internacional o incorporar a cantante portuguesa Carolina Deslandes, "unha das artistas máis importantes da música de Portugal", tal e como destacan na publicación onde anuncian en redes o festival.

A eles engadirase o grupo coruñés Apolo 18 así como De Ninghures ou o artista Kid Mount.

O pasado ano foron Dios Ke Te Crew, Pava, Alana, Ulex e Boyanka Kostova quen participaron neste festival.

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Nesta ocasión comezarán ás 17.00 horas e a entrada será de balde.