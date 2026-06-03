Un amigo de Yoel Quispe: "Era el pilar fundamental del sustento de su familia"

Yoel Quispe, el joven que murió apuñalado en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia, fue definido como "muy trabajador" por un amigo suyo, que le conocía desde diez años antes, y que prestó declaración este miércoles como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. Aseguró que el fallecido tenía dos trabajos y lo calificó de "pilar fundamental del sustento de su familia".

También mencionó que el objetivo del joven era comprar un piso para su madre y su hermana pequeña y que la relación con su padre era "prácticamente inexistente", así como que este llegó a solicitarle dinero.

En la sesión de este miércoles compareció también uno de los dos jóvenes que fue condenado por lesiones el pasado abril por haber golpeado a Yoel en el inicio del altercado que acabó con su muerte. Explicó que vio a la víctima "drogado o muy afectado" y que oyó a uno de los participantes en la pelea decir "vámonos ya que llevo una navaja" y posteriormente a otro solicitar esa arma, con la que se cometió el crimen, aunque no vio el apuñalamiento.

Durante la vista, las acusaciones particulares preguntaron a los testigos si alguien retuvo a Yoel para que no escapara de la agresión, a lo que el condenado por lesiones aseguró que no.