Chocan dos autobuses de la Compañía de Tranvías en las Pajaritas, en A Coruña
El siniestro ha obligado a cortar el acceso a Alfonso Molina por una gran mancha de aceite
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A Coruña
Dos autobuses de la Compañía de Tranvías de A Coruña han chocado en el entorno de la fuente de las Pajaritas, concretamente en la parada 282 que se sitúa en la calle Antonio Machado y que da acceso a la avenida Alfonso Molina.
En el siniestro uno de los autobuses ha chocado con el lateral del vehículo a la altura de la puerta trasera contra otro de los autobuses que estaba situado en la parada.
Por suerte, no hubo que lamentar heridos, puesto que no ha habido que avisar a ambulancias. Sí que está cortado el acceso hacia la avenida de Alfonso Molina debido a que hay una gran marcha de aceite en la calzada.
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