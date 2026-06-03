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Chocan dos autobuses de la Compañía de Tranvías en las Pajaritas, en A Coruña

El siniestro ha obligado a cortar el acceso a Alfonso Molina por una gran mancha de aceite

Buses accidentados en Pajaritas

Buses accidentados en Pajaritas / LOC

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RAC

A Coruña

Dos autobuses de la Compañía de Tranvías de A Coruña han chocado en el entorno de la fuente de las Pajaritas, concretamente en la parada 282 que se sitúa en la calle Antonio Machado y que da acceso a la avenida Alfonso Molina.

En el siniestro uno de los autobuses ha chocado con el lateral del vehículo a la altura de la puerta trasera contra otro de los autobuses que estaba situado en la parada.

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Por suerte, no hubo que lamentar heridos, puesto que no ha habido que avisar a ambulancias. Sí que está cortado el acceso hacia la avenida de Alfonso Molina debido a que hay una gran marcha de aceite en la calzada.

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