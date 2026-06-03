Chocan dos autobuses de la Compañía de Tranvías en las Pajaritas, en A Coruña

Dos autobuses de la Compañía de Tranvías de A Coruña han chocado en el entorno de la fuente de las Pajaritas, concretamente en la parada 282 que se sitúa en la calle Antonio Machado y que da acceso a la avenida Alfonso Molina.

En el siniestro uno de los autobuses ha chocado con el lateral del vehículo a la altura de la puerta trasera contra otro de los autobuses que estaba situado en la parada.

Noticias relacionadas

Por suerte, no hubo que lamentar heridos, puesto que no ha habido que avisar a ambulancias. Sí que está cortado el acceso hacia la avenida de Alfonso Molina debido a que hay una gran marcha de aceite en la calzada.