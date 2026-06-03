Una cita por la solidaridad de La Liga Reumatolóxica Galega, en A Coruña

La mejor cura es, a veces, una buena carcajada. La Liga Reumatolóxica Galega lo tiene claro, por eso ofrece una tarde sanadora de mucha comedia con La Píldora de la Felicidad, una función solidaria que promete desatar la risa el 4 de junio, a las 19.00 horas, en el Auditorio Afundación de A Coruña, con entradas ya a la venta en la web de Ataquilla.com.

La Liga Reumatolóxica Galega fija esta cita con la solidaridad, de mano de Teté Delgado y Julio Pereira, que emprenderán un viaje místico, holístico y fantástico en busca de la felicidad, valiéndose de la autoayuda y de la colaboración del público. Los actores se subirán al escenario no solo para hacer reír a los asistentes, sino para ayudar a la Liga Reumatolóxica Galega, que celebra 30 años trabajando por las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas.

La totalidad de lo recaudado se destinará a la entidad, que presta servicio, asesoramiento y apoyo a personas con enfermedades reumatológicas, autoinmunes y trastornos asociados. Entre los programas de salud que desarrolla la Liga, destaca el de atención al dolor y salud mental. La asociación pone el foco en la infancia y adolescencia, al ser el colectivo más vulnerable, ofreciendo atención logopédica, refuerzo educativo y apoyo a las familias.