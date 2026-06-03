Los cruceristas avalan la organización del puerto de A Coruña ante una jornada con más de 14.000 visitantes

La llegada simultánea de miles de cruceristas a A Coruña pone este miércoles a prueba la capacidad organizativa del puerto y de la ciudad. Con más de 14.000 pasajeros desembarcando en apenas unas horas, la imagen del frente portuario y del centro urbano estuvo marcada por el trasiego constante de turistas. Sin embargo, entre quienes recorrían las calles de la ciudad predominó una sensación común: la organización funcionó con normalidad y sin grandes incidencias.

Los visitantes coinciden en destacar la coordinación de los desembarcos y la facilidad para acceder al centro de la ciudad pese al elevado número de personas que llegaron a la vez. Es el caso de Emma Smith, una turista británica que viajaba acompañado de su madre y que ya conocía A Coruña de anteriores escalas. Aunque en esta ocasión apenas permaneció en el entorno portuario porque participó en una excursión organizada nada más desembarcar, explica que la llegada resultó muy cómoda. "Salimos directamente del barco y nos incorporamos a una excursión. Todo fue bastante sencillo", comenta.

Su impresión es que una operación de estas dimensiones requiere una planificación importante. "Con tanta gente llegando al mismo tiempo, la sensación es que todo estaba controlado", señala. Aunque no pudo valorar en profundidad las instalaciones portuarias durante esta escala, sí destacó que el proceso resultó fluido y sin esperas destacables.

Cruceristas este miércoles en A Coruña / LOC

Quienes sí tuvieron más contacto con la operativa del puerto fueron Peter y Susan Williams, pasajeros de un crucero atracado en una zona más alejada del muelle principal. Ambos calificaron la organización como "excelente". "Tuvimos que utilizar un autobús lanzadera porque nuestro barco estaba más lejos, pero todo estaba perfectamente preparado", explica Susan. "Había transporte disponible, las indicaciones eran claras y después seguimos andando", asegura la crucerista.

Esa misma percepción comparte Margaret, otra crucerista británica que visitaba la ciudad durante esta jornada. Según relata, está acostumbrada a grandes masas de gente en los puertos pero con "pocas complicaciones". "Había personal orientando a los viajeros y todo parecía bastante coordinado", explica.

"A Coruña ha mejorado"

Más allá de la logística, los cruceristas también aprovecharon para valorar su experiencia en A Coruña. Los comentarios son mayoritariamente positivos. Emma visita la ciudad por tercera vez y asegura que ha apreciado cambios respecto a anteriores escalas. "Nos gusta mucho A Coruña. Ha mejorado desde la última vez que estuvimos aquí", afirma.

La turista destaca especialmente el ambiente de las calles y el aspecto general del centro urbano: "Es una ciudad agradable para pasear y siempre encontramos algo diferente". Su valoración general de la experiencia es positiva: "Siempre que hemos venido hemos pasado un buen día".

Peter y Susan también se mostraron satisfechos con su visita. Era la primera vez que conocían la ciudad y aprovecharon la jornada para recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos. "Nos ha gustado mucho", explica Susan. "Es una ciudad muy interesante y muy fácil para caminar", indica la pareja que visitó la playa, recorrió el centro y pasó parte de la mañana con amigos que también viajaban en otros cruceros.

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Sobre la información disponible, reconocieron que gran parte de la planificación la realizaron antes de llegar. "Buscamos información principalmente por internet", explican.