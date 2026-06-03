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La Diputación de A Coruña subvenciona actuaciones de memoria histórica en nueve municipios

Destina casi 58.000 euros a financiar iniciativas como retirada de simbología franquista

Sol Agra y Xoán Xesús Carril, a la derecha de la imagen, en Arzúa.

Sol Agra y Xoán Xesús Carril, a la derecha de la imagen, en Arzúa. / LCO

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La diputada provincial Sol Agra, responsable del Área de Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, presentó este miércoles en Arzúa las ayudas concedidas por el programa FO208/2026, que financiará con casi 58.000 euros actuaciones en nueve municipios relacionadas con la memoria histórica. A Pobra do Caramiñal, Arzúa, Camariñas, Mañón, Monfero, Pontedeume, San Sadurniño, Santa Comba y Valdoviño son las localidades en las que se desarrollarán iniciativas para la supresión de la simbología franquista en los espacios públicos, actividades de divulgación y señalización de espacios vinculados a la recuperación de la memoria democrática.

Las ayudas oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros, según los proyectos presentados y los criterios de la convocatoria. El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, explicó que su ayuntamiento recibirá 9.300 euros para un proyecto de investigación, difusión y reconocimiento "ás mulleres que loitaron e apoiaron a loita contra o fascismo durante a Guerra Civil e a ditadura franquista".

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