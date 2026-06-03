¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 3 de junio

Manuel Jabois presenta su libro ‘La víspera’

Charlará con los lectores sobre su nuevo libro, que se sumerge en la compleja dinámica familiar a través de una trama de secretos.

19.00 horas. Librería Moito Conto (San Andrés, 35)

Charla sobre ‘La niña del columpio’

Presentación de la obra La niña del columpio, con Rebeca Cernadas y Miguel López Vigo. Es su primer libro.

19.00 horas. Biblioteca del Ágora_(Lugar Gramela, 17)

Proyección de la película ‘Qui som’

Filme de 2026 dirigido por Salvador Sunyer. Dura 104 minutos. La proyección se hace en versión original subtitulada.

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20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)