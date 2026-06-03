La interrupción del servicio de tren en A Coruña comienza este viernes 5: consulta los trenes afectados en cada fase

La movilidad en A Coruña se verá trastocada a partir de este viernes con el comienzo de los cortes por nuevas fases de las obras de la estación de San Cristóbal. Esta alteración del normal funcionamiento de los trenes que llegan y salen de la ciudad se realizará en dos fases diferenciadas que irán desde este viernes 5 hasta el jueves 25 de junio y desde el viernes 26 hasta el viernes 10 de julio.

De esas dos etapas la que más dolores de cabeza traerá a los viajeros será la segunda, puesto que en la primera tan solo se verán afectados aquellos trenes regionales que parten con destino final Vigo-Guixar, Lugo o Ferrol. Durante este tiempo hay preparado un plan alternativo de transporte que ya se empieza a notar con la prohibición de aparcamiento en el entorno de la estación de Betanzos-Infesta o la zona acotada en el estacionamiento de la estación de Santiago-Daniel Castelao.

Desde este viernes

Los trenes afectados desde el día 5 serán los Regionales entre A Coruña y Vigo, así como los Media Distancia entre A Coruña y Lugo o Ferrol, que no prestarán servicio en su totalidad. En la línea con el sur de Galicia los viajeros tendrán que realizar por carretera el trayecto hasta Santiago de Compostela, mientras que en los recorridos hasta Lugo y Ferrol irán en autobús hasta la estación de Betanzos-Infesta. Esto afectará a días claves en la ciudad como son el San Xoán, el fin de las clases universitarias o el inicio del verano.

Santiago y Vigo-Guixar

Durante este tiempo realizarán el trayecto en autobús hasta Santiago los trenes que salen a las 09.35 horas (adelanta su salida a las 08.50 horas), a las 12.45 (saldrá 45 minutos antes, a las 12.00 horas), el de las 15.39 (que partirá a las 14.54 horas) y el de las 19.08 (marchará a las 18.23 horas).

Un tren llegando a A Coruña / Iago Lopez

También afectará a las llegadas de cuatro trenes Regionales procedentes de Vigo-Guixar. Serán los que habitualmente llegan a las 11.35, 14.49, 17.17 y 22.45 horas. Todos ellos pasarán a llegar 35 minutos más tarde al realizar por carretera el viaje desde la capital gallega.

Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña.

Ferrol y Lugo

En cuanto a los trenes que van o vienen a Ferrol, se verán afectados los cinco enlaces diarios (cuatro de ida los sábados y cuatro de vuelta los domingos) y los dos que viajan cada día a Lugo. En ambos casos no se verán afectados los horarios, puesto que se realizará hasta Betanzos-Infesta el viaje en autobús y el tiempo por carretera es similar.

Segunda fase con cierre total

A partir del viernes 26 de junio será cuando se complique la situación para todos los viajeros, puesto que hasta el 10 de julio, un total de 15 días, los trabajos a realizar supondrán la interrupción total del servicio en la estación coruñesa.

Esto obligará a que se sustituyan todos los servicios ferroviarios y pasen a hacerse por carretera, tanto en los trenes de alta velocidad como en los Avant, Media Distancia y Regionales.

En el caso de los trayectos con destino Vigo, Ourense o Madrid, se viajará en autobús hasta la estación de Santiago, mientras los que pertenecen a la línea de Lugo-Monforte-Ourense o los que tienen como final Ferrol, se harán por carretera hasta Betanzos Infesta.

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Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del sábado 11 de julio también pueden verse modificados.