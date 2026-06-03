Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña

Jaime Araújo será el nuevo presidente del Real Club Náutico de La Coruña. Tras imponerse en las urnas, tomará el relevo de Fernando Cobián, que llevaba ocho años en el cargo. La candidatura de Araújo integra como vicepresidente del Real Club Náutico a Fernando Mitchell y como secretario del organismo a Toño Armenteros. Votaron 533 socios. La candidatura de Araújo se llevó 277 papeletas y la de Cobián, 234. Se computaron además 22 votos nulos.

La candidatura de Araújo, más ligada a la práctica deportiva, abogaba por "la profesionalización de la dirección del club y por facilitar a los coruñeses el acceso a la práctica de la náutica deportiva" y que la institución volviese a ser "un punto de encuentro intergeneracional. Un lugar donde disfrutar de actividades para los diferentes rangos de edad; y unas instalaciones de las que los socios puedan disponer de manera conjunta o privada, a precios asequibles".

En su programa incluía la recuperación de celebraciones como El Carmen, la fiesta de Fin de Año o el Baile Blanco y Negro, además de celebrar el centenario del Real Club Náutico "no solo entre cuatro paredes" y acercar su historia a la ciudad con prácticas como vela y diversas actividades culturales.

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El resto de la directiva la formarán Ramón Rafael Cobián (Comodoro), Gonzalo Etcheverría (vicesecretario), Antonio Julián Fernández Montells (tesorero), Santiago Sierra (contador), José María Martínez de Ubago (vocal de vela), Patricio Aguilar (vocal de infraestructuras), Carlota Cillero (vocal de actividades sociales), María Dolores López (relaciones públicas), Guillermo Blanco, Juana Isabel Ferreiro y Domingo Ortega (vocales).