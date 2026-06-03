Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña
Su candidatura apuesta por facilitar a los coruñeses la práctica náutica, abrirse a la ciudad y volver a ser un lugar de "encuentro intergeneracional"
Jaime Araújo será el nuevo presidente del Real Club Náutico de La Coruña. Tras imponerse en las urnas, tomará el relevo de Fernando Cobián, que llevaba ocho años en el cargo. La candidatura de Araújo integra como vicepresidente del Real Club Náutico a Fernando Mitchell y como secretario del organismo a Toño Armenteros. Votaron 533 socios. La candidatura de Araújo se llevó 277 papeletas y la de Cobián, 234. Se computaron además 22 votos nulos.
La candidatura de Araújo, más ligada a la práctica deportiva, abogaba por "la profesionalización de la dirección del club y por facilitar a los coruñeses el acceso a la práctica de la náutica deportiva" y que la institución volviese a ser "un punto de encuentro intergeneracional. Un lugar donde disfrutar de actividades para los diferentes rangos de edad; y unas instalaciones de las que los socios puedan disponer de manera conjunta o privada, a precios asequibles".
En su programa incluía la recuperación de celebraciones como El Carmen, la fiesta de Fin de Año o el Baile Blanco y Negro, además de celebrar el centenario del Real Club Náutico "no solo entre cuatro paredes" y acercar su historia a la ciudad con prácticas como vela y diversas actividades culturales.
El resto de la directiva la formarán Ramón Rafael Cobián (Comodoro), Gonzalo Etcheverría (vicesecretario), Antonio Julián Fernández Montells (tesorero), Santiago Sierra (contador), José María Martínez de Ubago (vocal de vela), Patricio Aguilar (vocal de infraestructuras), Carlota Cillero (vocal de actividades sociales), María Dolores López (relaciones públicas), Guillermo Blanco, Juana Isabel Ferreiro y Domingo Ortega (vocales).
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds