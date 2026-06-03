El joven que apuñaló a Yoel intercambió luego su chaqueta con un amigo e inculpó a otra persona ante unos conocidos

J. L. F., el joven que reconoció ser el causante de la muerte de Yoel Quispe en la nochebuena de 2023 por darle una puñalada en el corazón, intercambió la chaqueta que llevaba puesta esa madrugada con un amigo poco después de los hechos. Así lo declaró esta persona este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que otro testigo aseguró que el acusado inculpó del crimen a otra persona cuando se encontraba con un grupo de conocidos en el barrio de O Ventorrillo.

El joven al que J. L. F. le cambió la chaqueta justificó esa acción "porque le debía dinero", aunque al ser cuestionado ese motivo por la fiscala dijo que el acusado le pidió que se la guardara y sin darle una explicación. Afirmó que le conoce desde la infancia y fueron compañeros de instituto, así que conoció el crimen solo cuando la policía le llamó a declarar.

La chaqueta, de color verde con rayas negras, es fácilmente identificable por una rosa de color rojo que lleva en la parte frontal y fue mostrada en la sala durante la vista como parte de las pruebas. Este testigo solo fue capaz de identificar a J. L. F. en el vídeo existente de la pelea y en los fotogramas extraídos y aseguró desconocer si Y. G., a quien se acusa de haber proporcionado la navaja con la que se cometió el crimen, la llevaba habitualmente.

El estado de nerviosismo en el que se encontraba durante su declaración llevó a la fiscala a preguntarle si "tiene miedo" de Y. G., a lo que respondió: ¿Miedo, por qué?".

Un amigo de Yoel Quispe declaró además que una persona de forma anónima le envió a través de las redes sociales el vídeo de la pelea que se analiza en el juicio y que él lo entregó a la policía. Conoce a los acusados porque son vecinos de su barrio y, el día 28 de diciembre, tras el entierro de Yoel, unos amigos le informaron de que estaban con una persona que había estado en el lugar de los hechos.

Acudió a reunirse con ellos en la plaza Salvador de Madariaga y vio que quien aseguró haber estado en el lugar era J. L. F. Explicó que solo había estado allí y que el autor de la puñalada fue otra persona, e incluso se ofreció a llevarle hasta su casa. Posteriormente llegó la policía y se llevó al ahora acusado, quien acabó confesando ser el autor del ataque mortal.

También informó este testigo que J. L. F. no le habló de los otros dos acusados, a los que la Fiscalía exculpa pero las acusaciones particulares ven en un caso como cooperador necesario y en otro como cómplice o encubridor, e identificó en las imágenes a J. L. F. y Y. G.

En la vista también declaró la autora del vídeo, que grabó desde el coche de su madre cuando pasaba por allí y que no llegó a ver la puñalada, además de una pareja de amigos que presenciaron el final de la pelea, trataron de detenerla y asistieron a Yoel cuando estaba moribundo, por lo que fueron felicitados por el magistrado que preside el tribunal.