Llega a A Coruña la II Mostra Unindo Talentos, del Centro Ocupacional Pascual Veiga

La muestra Unindo Talentos, del Centro Ocupacional Pascual Veiga, regresa en una segunda edición al Fórum Metropolitano de A Coruña, este jueves, 4 de junio, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. "A mostra xunta no escenario a persoas que o que desexan é ter un espazo para mostrar a súa arte", explica la directora de Pascual Veiga, Esther López.

La inauguración del evento correrá a cargo de la presidenta de la entidad, Fina Arcas, que estará acompañada por el cantante y escritor Xurxo Souto. Actuará la Orquesta Invisible, compuesta por usuarios del Pascual Veiga, guiados por el DJ Jas Processor. Participará, asimismo, alumnado de la escuela Danzalia Mundi y de la Escola Galega de Teatro Musical, que representarán seis escenas de la película Charlie y la fábrica de chocolate.

El acto estará presentado por el actor Miguel Gendre, y también habrá actuaciones de dos agrupaciones de danzas tradicionales de Perú —Fraternidad Cultural Renacer Ardiente y Tradición, Pasión y Orgullo—, y de la Asociación Apetahi Galicia, de bailes polinesios.

El origen del proyecto

"A primeira Mostra Unindo Talentos nace para dar espazo ás persoas que, por diferentes motivos, non teñen a oportunidade de ensinar o seu traballo artístico", indica López, quien añade que el objetivo de la propuesta es "incluír a todo tipo de persoas, sen importar as capacidades".

"A conclusión foi que había que repetir, seguir medrando, xuntando talentos, experiencias e complicidade detrás do escenario", comenta la directora. Frente a la hora de duración de la primera edición del proyecto, esta segunda temporada de Unindo Talentos se extenderá dos horas.