Llega a A Coruña la II Mostra Unindo Talentos, del Centro Ocupacional Pascual Veiga
El cantante Xurxo Souto inaugurará el evento, que proporciona un escenario en A Coruña para aquellas personas que quieren mostrar su arte, sin importar las capacidades
La muestra Unindo Talentos, del Centro Ocupacional Pascual Veiga, regresa en una segunda edición al Fórum Metropolitano de A Coruña, este jueves, 4 de junio, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. "A mostra xunta no escenario a persoas que o que desexan é ter un espazo para mostrar a súa arte", explica la directora de Pascual Veiga, Esther López.
La inauguración del evento correrá a cargo de la presidenta de la entidad, Fina Arcas, que estará acompañada por el cantante y escritor Xurxo Souto. Actuará la Orquesta Invisible, compuesta por usuarios del Pascual Veiga, guiados por el DJ Jas Processor. Participará, asimismo, alumnado de la escuela Danzalia Mundi y de la Escola Galega de Teatro Musical, que representarán seis escenas de la película Charlie y la fábrica de chocolate.
El acto estará presentado por el actor Miguel Gendre, y también habrá actuaciones de dos agrupaciones de danzas tradicionales de Perú —Fraternidad Cultural Renacer Ardiente y Tradición, Pasión y Orgullo—, y de la Asociación Apetahi Galicia, de bailes polinesios.
El origen del proyecto
"A primeira Mostra Unindo Talentos nace para dar espazo ás persoas que, por diferentes motivos, non teñen a oportunidade de ensinar o seu traballo artístico", indica López, quien añade que el objetivo de la propuesta es "incluír a todo tipo de persoas, sen importar as capacidades".
"A conclusión foi que había que repetir, seguir medrando, xuntando talentos, experiencias e complicidade detrás do escenario", comenta la directora. Frente a la hora de duración de la primera edición del proyecto, esta segunda temporada de Unindo Talentos se extenderá dos horas.
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