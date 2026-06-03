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Nuevo récord de BiciCoruña: supera los 10.000 usuarios en un solo día

El servicio municipal de préstamo de bicicletas acumula casi 6.000 usos diarios en los cuatro primeros meses del año

Bicicletas de BiciCoruña. |

Bicicletas de BiciCoruña. | / C. Pardellas

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BiciCoruña suma entre los meses de enero y abril de este año 714.630 viajes y un total de casi 6.000 usos diarios, según el informe sobre el servicio municipal del primer cuatrimestre de 2026, que destaca el récord histórico tras superar la media del año 2025, situada en 4.742 usos diarios. Otro de los datos más significativos del balance, según destacan los profesionales del servicio, es que en dos días del mes de mayo, el viernes 22 y el miércoles 27, se superó por primera vez la barrera de los 10.000 usos durante una sola jornada: 10.079 y 10.016 respectivamente. También en el mes de abril se alcanzó el punto de mayor actividad de toda la serie histórica con 228.182 usos y 7.606 trayectos diarios, lo que supone un incremento de más del 50% con respecto a 2025.

A fecha del 30 de abril, estaban activos en el servicio de préstamo de bicicletas 18.431 usuarios. Un incremento de la demanda que va acompañado, según indica el Concello, de un despliegue logístico que ya cuenta con 79 estaciones operativas y en torno a 660 bicicletas.

Las estaciones con más actividad han sido:

  • Plaza de Pontevedra: 33.386 devoluciones y 30.869 inicios de trayecto
  • Puerta Real: 29.633 devoluciones y 26.832 inicios de trayecto
  • Casa del Agua: 28.311 devoluciones y 26.074 inicios de trayecto
  • Plaza de Tabacos: 22.518 devoluciones y 20.943 inicios de trayecto
  • Casa do Sol: 20.718 devoluciones y 20.033 inicios de trayecto

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“A Coruña es, cada vez más, una ciudad que se puede pedalear de punta a punta”, destacó la alcaldesa Inés Rey, quien también señaló el impacto positivo en el medio ambiente de BiciCoruña con una estimación de que en estos cuatro meses de 2026 se han dejado de emitir a la atmósfera unos 353.234 kilos de CO2, además de contribuir a disminuir la contaminación acústica.

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