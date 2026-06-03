O Castrillón, en A Coruña, tendrá un nuevo ascensor para salvar el desnivel entre la calle de la Merced y la travesía Montiño

El Concello de A Coruña proyecta instalar un ascensor entre la calle de la Merced y la travesía Montiño para salvar el desnivel existente y convertir este paso peatonal entre Os Castros y O Castrillón en un itinerario accesible.

La Junta de Gobierno local dio luz verde este miércoles a la contratación de las obras para mejorar la accesibilidad en este punto. El ascensor se instalará para salvar el desnivel entre la calle de la Merced y la travesía Montiño, que ahora se resuelve mediante unas escaleras. Según el documento, hay una diferencia de cota de unos 3 metros entre ambas vías. La finalidad es convertir ese paso en un itinerario accesible, útil para personas con movilidad reducida, carritos, personas mayores o cualquiera que no pueda usar las escaleras. "La travesía se transformará en plataforma única", adelantó el concejal de Economía, José Manuel Lage, que informó de que la obra tiene una presupuesto de "más de 300.000 euros", con un plazo de ejecución de "ocho meses".

También se repavimentarán aceras y calzada, se renovará parte de la red de saneamiento, se reubicarán sumideros y conexiones de pluviales y se incorporarán mobiliario urbano, jardinería, riego y señalización.

Noticias relacionadas

Se aprobó además la salida a concurso de las obras de construción de la nueva pista multideporte que se habilitará en el parque Pierre de Coubertin, en Lonzas. "Aprovecharemos el espacio disponible para crear esta nueva instalación al aire libre, donde se pueda jugar a fútbol sala, balonmano o baloncesto", detalló Lage.