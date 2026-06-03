El popular Miguel Lorenzo defenderá el 29 de junio ante la Justicia que la alcaldesa de A Coruña acosó a funcionarias

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, y la regidora de A Coruña, Inés Rey, se verán con probabilidad en los tribunales por la afirmación del primero de que la alcaldesa acosó a funcionarias. Rey y el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, fueron denunciados por el canal interno del PSOE por dos exconcejalas socialistas, que afirman que las sometieron a acoso laboral. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, afirmó en diciembre que hubo acoso e intimidaciones sobre tres funcionarias, y la alcaldesa, tras pedirle por privado que se retractara, señaló que estaba dispuesto a llevarlo ante la Justicia.

La regidora presentó ante el Juzgado una papeleta de conciliación, un trámite obligatorio antes de presentar una querella de este tipo, y, según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Lorenzo está citado para presentarse el 29 de junio en instalaciones del Tribunal de Instancia, para un acto de conciliación en el que estarán las dos partes con presencia de una letrada de Ia Administración de Justicia. De acuerdo con fuentes del PP, el líder popular acudirá en persona, y se ratificará en sus afirmaciones. También deberá comparecer la alcaldesa, bien por sí misma o bien a través de un procurador. Si no lo hace con causa justificada, el expediente se archivará. El Gobierno local señaló que no realizaría declaraciones sobre este asunto, pero, según ha podido saber este diario, Rey no acudirá personalmente sino a través de su representante.

En el acto de conciliación, según lo establecido en la ley, Rey podrá manifestar su reclamación, y Lorenzo contestará "lo que crea conveniente". Ambos podrán presentar documentación para apoyar sus argumentos. Si llegan a un acuerdo, quedará registrado y ambos lo firmarán. En caso de que no haya acuerdo en la fase de conciliación, como parece probable dado que Lorenzo insiste en que no retirará sus palabras, la alcaldesa podrá llevar a Lorenzo ante los tribunales.

Versiones contrapuestas

De acuerdo con la versión de Lorenzo, es conocedor "de funcionarios acosados verbalmente por cumplir con su deber de mandar información solicitada por Fiscalía" sobre obras en inmuebles de propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, que el PP afirma que fueron irregulares aunque no delictivas. Sobre este tema se presentó una demanda ante la Fiscalía, pero fue archivada. Rey afirmó que es "radicalmente mentira" que llevase a tres funcionarias a su despacho para acosarlas, un "presunto delito de acoso a los trabajadores", y explicó en público que llamó a Lorenzo para pedir que se retractase, algo que este rechazó.

El portavoz popular afirmó que la llamada le causó "zozobra" y afirmó que consultó con su abogado. Siempre según la versión de Lorenzo, le dijo que si va a juicio tendrá la oportunidad de mostrar que lo que dijo es verdad, y el portavoz municipal insistió en que no le van a "intimidar" y en que "bajo ningún concepto me voy a callar". "Hay funcionarios que se sienten amedrentados por todo esto", señaló Lorenzo, que prometió defenderlos e indicó que hubo tres mujeres trabajadoras del Concello que "tuvieron como yo mucha zozobra y miedo" por las presuntas presiones sobre ellas. "Cuando sea llamado al juzgado, voy a acudir, y desde luego en las declaraciones que yo he hecho, que están grabadas, me voy a ratificar", había anunciado ya en diciembre.