El PP denuncia que el Concello de A Coruña solo gastó el 2% de los 8 millones para rehabilitación

El Gobierno local de A Coruña solo gastó durante el año pasado 155.000 euros de los 8,3 millones presupuestados para subvenciones de rehabilitación de edificios, instalación de ascensores y rehabilitación de barrios, lo que supone el 2% del total, aseguró este miércoles el grupo municipal del Partido Popular. “El 98%, quedaron en un cajón a pesar de la situación que padecen muchos barrios con edificios antiguos y gente con pocos recursos y que también permitiría poner viviendas en alquiler tras acondicionarlas”, destacó el portavoz popular, Miguel Lorenzo

El jefe de filas de los populares afirmó que, según la liquidación del presupuesto municipal, el Concello "no gastó ni un solo euro de la partida para subvenciones para ascensores", que era de 1,17 millones. "Es vergonzoso que no ejecute esta partida teniendo en cuenta los centenares de edificios sin ascensor o que no llega hasta el portal", señaló Lorenzo.

De las ayudas para rehabilitación de edificios, solo ejecutó 134.000 euros de 1,96 millones presupuestados, el 7%, "cuando es una necesidad urgente en muchos barrios con edificios con muchos años".

Para regeneración de barrios, en las ARI de viviendas y de zonas comunes solo se ejecutaron 21.000 euros de 5,17 millones “a pesar de que estas ayudas son fundamentales para regenerar barrios con mayor antigüedad”, dijo Lorenzo.