A praza da Tolerancia volverá ser o epicentro da Festa dos Porcos de Labañou

A praza da Tolerancia de Labañou vivirá dous días de festa a vindeira fin de semana con dous eventos distintos. O venres 12 de xuño será quenda do festival organizado pola iniciativa Aquí Tamén se Fala onde actuará Carolina Deslandes, De Ninghures, Kid Mount e Apolo18.

Ademais, o sábado 13 celebrarase na mesma praza a Festa dos Porcos, nela haberá celebración durante todo o día con espectáculos e diversións para todos os públicos. O pregón correrá a cargo de antigos membros da asociación veciñal, que fai 50 anos. Tamén se preparará unha comida popular de arroz con porco para unhas 500 persoas a prezos populares.

A música correrá a cargo dos Combos de Música Moderna do Conservatorio Profesional de Música, de Donaire, das pandeireteiras da asociación de veciños ou da Lilicleta e a partir da tarde con La Yaya DJ, Adhara&Ritman, Los Jinetes del Trópico, A Banda da Balbina e Omiri, o proxecto de música electrónica e folk do artista portugués Vasco Ribeiro Casais.