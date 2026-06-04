El autor confeso de la puñalada a Yoel se lo negó a una amiga: "Yo estaba allí pero no le pegué"

En la cuarta jornada del juicio por el asesinato de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023, que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, una amiga del autor confeso de la puñalada mortal y acusado en el procedimiento recordó que este lo había negado y que incluso inculpó a otro. "Vi un vídeo en internet, pero no identifiqué a nadie. Le pregunté a Luis (José Luis Franco) y me decía que no fue él, que había sido otra persona", explicó la mujer ante el juez.

También se han reproducido en la sala audios que se enviaron estas dos personas. En ellos, el autor confeso de la puñalada aseguraba que no había tenido nada que ver con la muerte de Yoel. "Yo no tengo nada que ver y lo sabes. Me jode que digan eso, es mentira. Voy a declarar lo que haga falta. Yo estaba allí pero yo no le he pegado", decía en esa conversación el acusado, que aseguraba que aquella noche no vio "quién apuñaló" a Yoel. "Desapareció todo el mundo. Yo no le toqué. Lo juro por mi padre que está enterrado".

Sin embargo, según el relato de la mujer, quedaron en un parque para "sonsacárselo" y al final "se delató". Otro testigo, que también estaba en ese momento y es primo de la chica, contó que avisaron "a los amigos de Yoel" para que acudiesen y lo hicieron acompañados de la Policía Nacional.

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Los dos reconocieron, a preguntas de la abogada de Franco, que este "consumía drogas".