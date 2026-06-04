El autor confeso de la puñalada a Yoel se lo negó a una amiga: "Yo estaba allí pero no le pegué"
La Audiencia Provincial de A Coruña acoge la cuarta jornada del juicio por el asesinato del joven en la Nochebuena de 2023
En la cuarta jornada del juicio por el asesinato de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023, que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, una amiga del autor confeso de la puñalada mortal y acusado en el procedimiento recordó que este lo había negado y que incluso inculpó a otro. "Vi un vídeo en internet, pero no identifiqué a nadie. Le pregunté a Luis (José Luis Franco) y me decía que no fue él, que había sido otra persona", explicó la mujer ante el juez.
También se han reproducido en la sala audios que se enviaron estas dos personas. En ellos, el autor confeso de la puñalada aseguraba que no había tenido nada que ver con la muerte de Yoel. "Yo no tengo nada que ver y lo sabes. Me jode que digan eso, es mentira. Voy a declarar lo que haga falta. Yo estaba allí pero yo no le he pegado", decía en esa conversación el acusado, que aseguraba que aquella noche no vio "quién apuñaló" a Yoel. "Desapareció todo el mundo. Yo no le toqué. Lo juro por mi padre que está enterrado".
Sin embargo, según el relato de la mujer, quedaron en un parque para "sonsacárselo" y al final "se delató". Otro testigo, que también estaba en ese momento y es primo de la chica, contó que avisaron "a los amigos de Yoel" para que acudiesen y lo hicieron acompañados de la Policía Nacional.
Los dos reconocieron, a preguntas de la abogada de Franco, que este "consumía drogas".
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad