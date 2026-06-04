La Cámara y Confederación de Empresarios coruñesas piden al Estado reducir los costes de conexión eléctrica para industrias estratégicas

La Cámara coruñesa y la Confederación de Empresarios de la Coruña (CEC) reclaman al Estado que elimine o reduzca los costes de conexión eléctrica para demanda industrial "considerada estratégica" y pide que no se penalicen los proyectos que "aportan valor añadido". De acuerdo con ambas entidades, el sistema de acceso a red para demanda industrial tenía algunas "disfunciones" que podían generar un "efecto acaparador", pero el Real Decreto 07/2026 de este mes de marzo, que introdujo modificaciones, establece "un incremento significativo del coste inicial de electrificación" para industrias que quieran implantarse o ampliar su consumo eléctrico. Esto se produce de manera especial, siempre según la Cámara y la CEC, en proyectos que "por su naturaleza, requieren de un periodo de ejecución elevado".

Este nuevo sistema, consideran, "desincentiva la electrificación industrial", algo que ven "clave para la descarbonización", y perjudica a los proyectos españoles en relación a otros países, además de introducir "una barrera de entrada relevante para nuevas inversiones productivas". También considera que no hay una diferencia suficiente entre proyectos de diversos tipos, lo que "puede generar una distorsión en la asignación eficiente de la red, desplazando proyectos industriales estratégicos".

Su propuesta es eliminar, o al menos reducir, los costes de conexión para proyectos que se consideren estratégicos referentes a nuevas implantaciones industriales y la electrificación de procesos existentes. Así, defienden, se podrá acelerar la transición energética, reforzar el tejido industrial y mejorar la competitividad. También piden introducir criterios para dar prioridad que se basen en "proyectos industriales productivos" e "iniciativas vinculadas a descarbonización", así como en el impacto en el empleo y la cadena de valor local, y "aclarar nítidamente la aplicación y reversión en inversiones directamente relacionadas con las cantidades pagadas por las empresas por estas conexiones".