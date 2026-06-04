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El Concello estudia cómo reabrir la calle San Nicolás a la espera de la demolición el edificio ruinoso

La propiedad ya tiene contrato para iniciar el derribo, por lo que será inminente

Calle San Nicolás, cortada

Calle San Nicolás, cortada / LOC

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Ana Carro

A Coruña

El número 34 de la calle San Nicolás será demolido. Después de que el Concello cerrase un tramo de la calle, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, por riesgo de derrumbe, la propietaria del inmueble ya tiene contrato con Demoliciones Coruña para su derribo y también director de obra. Mientras, el Ayuntamiento está estudiando medidas para ver si es posible reabrir la calle, "aunque sea parcialmente el fin de semana", según apuntan fuentes municipales.

El cierre de este tramo no solo afecta a peatones y vecinos de la zona, sino que también hay dos negocios cerrados.

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Fuentes municipales indican que, en principio, la demolición "empieza el lunes". Este será el capítulo final de un edificio ruinoso que lleva años abandonado y causando problemas en la zona.

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