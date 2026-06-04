Las calles de A Coruña se llenan de pianos para que cualquiera los pueda tocar
Una fundación repartirá ocho pianos el 12 de junio por ubicaciones emblemáticas de la ciudad
El proyecto cultural ¨Tu ciudad se llena de pianos" escoge A Coruña como la cuarta parada de su gira cultural de 2026. La iniciativa, promovida por la Fundación Occident y el Concurso Internacional Maria Canals, pretende este 12 de junio colocar ocho pianos de cola en diferentes localizaciones de la ciudad. Entre las 11.00 y las 20.00 horas del viernes, cualquiera podrá acercarse a lugares como la plaza de María Pita, los Cantones o el paseo marítimo para gozar de la actividad tocando o viendo tocar el instrumento.
Aquellos que quieran, podrán disfrutar de la iniciativa en: la plaza de María Pita, los Cantones (junto al Obelisco), la plaza de Lugo, la plaza de Santa Catalina (calle San Andrés), la avenida del Puerto, el paseo marítimo (en la explanada del Playa Club), los jardines de Méndez Núñez (al lado del quiosco) y la plaza de Azcárraga. En esta gira de 2026, otras ciudades como Sevilla, Barcelona o Bilbao ya han acogido la actividad, mientras que Madrid será la siguiente localización escogida tras su paso por A Coruña.
"Invitamos a los coruñeses a acercarse a cualquiera de estos ocho pianos, disfrutrar de la música y atreverse a tocar en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad", indica el director de la Fundación Occidente, Ignacio Gallardo-Bravo. La propuesta busca promover la práctica músical a través de la participación ciudana y permitir así "descubrir el enorme talento que existe en nuestras ciudades", según destaca el director del Concurso Maria Canals, Jordi Vivancos.
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