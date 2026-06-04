La cubierta del teatro Rosalía de A Coruña se somete a una reparación

El teatro Rosalía de Castro se someterá a obras de mejora por las incidencias y filtraciones que han ido deteriorando el edificio a lo largo de los años. El Concello explica que es necesaria una intervención para solucionar los problemas que arrastra la cubierta desde una reparación efectuada en 2014 “sin utilizar métodos adecuados”, lo que provocó su perforación. “Se ha ido degradando con el paso del tiempo y se ha comprometido el sistema que impide el paso del agua”, explica el Ayuntamiento. La actuación contempla ejecutar una sobrecubierta de zinc sobre la que ya existe para mejorar, en paralelo, los accesos a la cubierta y poder garantizar su correcto mantenimiento.

Los trabajos en este “símbolo de la identidad cultural de A Coruña”, apunta la alcaldesa Inés Rey, tendrán un presupuesto de 414.000 euros. “Con su trayectoria de casi dos siglos, su localización emblemática en el corazón de la ciudad y una programación estable de teatro, música y danza, el Rosalía se ha consolidado como un referente cultural en Galicia y un punto de encuentro de la ciudadanía coruñesa”, comenta.