David de la Rosa, presidente de los neumólogos españoles, en A Coruña: "Se han descrito cada vez más casos de daño pulmonar inducido por los cigarrillos electrónicos parecido al del covid de la primera ola"

A Coruña se convierte en epicentro de la salud respiratoria con la celebración del 59º Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), un encuentro que reunirá a más de 2.000 especialistas de todo el país, hasta este sábado, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco). Neumólogos, en su mayoría, pero también cirujanos torácicos, enfermeros o fisioterapeutas respiratorios, actualizarán conocimientos e intercambiarán experiencias sobre algunas de las principales enfermedades respiratorias que afectan a la población, como el asma, los trastornos del sueño, el tabaquismo o las patologías pulmonares más prevalentes.

Además, en el marco de su 59º Congreso Nacional, la SEPAR desarrollará, este viernes y sábado, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía coruñesa: una unidad móvil que reproducirá una consulta especializada en medicina del sueño, y que permitirá realizar evaluaciones gratuitas para detectar posibles trastornos respiratorios. Estará ubicada en el entorno de Palexco.

-¿Existe conciencia social sobre la importancia del cuidado de la salud respiratoria?

-Por desgracia no, y es algo que nos preocupa mucho. La gente va al médico de familia y pide que le tomen la tensión o que le hagan una analítica para mirarse el colesterol o el azúcar, pero a nadie se le ocurre decirle que le hagan una espirometría, por ejemplo, por haber sido fumador, cuando se trata de una prueba sencilla y que permite diagnosticar enfermedades respiratorias de forma rápida y precoz, antes de que comiencen a dar síntomas. Pero el problema no es solo ese, sino que, incluso, la gente tiene síntomas respiratorios (tos, ahogo, duermen mal, roncan, sufren pausas de respiración por la noche, expectoran…), durante muchos años, sin embargo, los atribuyen a alergias, al sobrepeso, a la edad, a que fueron fumadores… Y los normalizan. Así van evolucionando y, al final, cuando buscan ayuda, esos síntomas se traducen ya en una enfermedad de base que, de haberse detectado antes, igual tendría mejor evolución clínica o tratamiento.

"La gente va al médico de familia y pide que le tomen la tensión o que le hagan una analítica para mirarse el colesterol o el azúcar, pero a nadie se le ocurre decirle que le hagan una espirometría, por ejemplo, por haber sido fumador"

-¿Qué otros temas les preocupan?

-Cada año, hacemos un monográfico de la SEPAR. En 2025, se lo dedicamos a los trastornos del sueño. Habilitamos un camión, que recorrió diferentes localidades españolas, informando acerca de sus síntomas, y tratando de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de consultarlos. A mayores, pusimos en marcha, también, una campaña, el tour No es normal, que va en la misma línea de lo que hemos comentado. Hicimos espirometrías y detectamos a un montón de personas con síntomas respiratorios que normalizaban. Esto demuestra que hay muchos ciudadanos con patologías respiratorias no diagnosticadas, lo cual liga con una de las máximas preocupaciones de la SEPAR: el que no exista una estrategia nacional de enfermedades respiratorias. Las hay de cardiovasculares, endocrinas, diabetes, cáncer… Que tienen que existir, obviamente. Pero parece mentira que un grupo de enfermedades de las más frecuentes no tengan una estrategia nacional propia que permita el diagnóstico precoz, la prevención, un abordaje del tabaquismo homogéneo en todo el territorio nacional… De esta forma estamos dilapidando dinero porque, como los ciudadanos están un poco perdidos en el sistema sanitario, al final, su recurso fácil es ir a Urgencias cuando ya están muy mal, requieren un ingreso hospitalario... Algo que siempre será mucho más caro que si hubiésemos invertido parte de ese dinero en la prevención o en diagnóstico precoz.

"Parece mentira que las enfermedades respiratorias, que son de las más frecuentes, no tengan una estrategia nacional propia que permita el diagnóstico precoz, la prevención, un abordaje del tabaquismo homogéneo en todo el territorio nacional…"

-Ha mentado el abordaje del tabaquismo. ¿Cómo valoran, desde la SEPAR, las medidas incluidas en el anteproyecto de la nueva ley antitabaco aprobado por el Gobierno?

-Cualquier avance es bueno, no obstante, desde la SEPAR pedimos mayor rigidez aun, si cabe, en las medidas que se han implementado. Por ejemplo, el etiquetado genérico de los paquetes de cigarrillos es una prioridad porque sigue habiendo un componente de entrada por la vista a los jóvenes, igual que el consumo en espacios públicos como las terrazas. Son aspectos que deberían endurecerse todavía más.

El doctor David de la Rosa, en A Coruña. / Casteleiro

-La prohibición de fumar y vapear en las terrazas de hostelería se incluye ya en el anteproyecto de la reforma normativa.

-Anteproyecto, usted lo ha dicho. Ese es nuestro miedo, porque entendemos que los intereses del Ministerio de Sanidad, que son, más o menos, los mismos que los nuestros, chocan con los de la industria o Hacienda. Resulta triste, pero es así. De las reuniones con Sanidad siempre salimos contentos, pero hasta que no lo veamos… Y luego, está el tema de los nuevos productos de nicotina que no son cigarrillos electrónicos o vapers: tabaco calentando, las bolsitas con nicotina… No son inocuos, como ya se ha demostrado, y nos preocupan muchísimo porque, además, es una vía que están encontrando las empresas tabacaleras, con la bandera de la “reducción de daño”. Algo que, a nuestro entender, es mentira, ya que no hay una evidencia clara de que utilizar estos productos reduzca el daño o, al menos, no está al cien por cien demostrado y, en cualquier caso, es una forma de entrada al consumo de tabaco o de nicotina ya que, a la que no tengas la bolsita de nicotina o el vaper, tienes muy fácil ir a comprar cigarrillos convencionales.

Esto tampoco está regulado, de modo que hoy puedes ir a un sitio público, como una discoteca, y hay máquinas en las que venden vapers. Fuera de lo que sería el ámbito, por ejemplo, de un estanco, que está más regulado. Son temas que tienen que incluirse, también, en la nueva ley.

"Desde la SEPAR pedimos mayor rigidez aun, si cabe, en las medidas que se han implementado frente al tabaquismo. Por ejemplo, el etiquetado genérico de los paquetes de cigarrillos es una prioridad porque sigue habiendo un componente de entrada por la vista a los jóvenes"

-¿Qué impacto prevén que tenga el consumo de estos nuevos productos, a medio y largo plazo, en la salud respiratoria de la población?

-Es difícil saberlo. No obstante, a corto plazo sí hay evidencias que nos hacen preocuparnos mucho.

-¿Cuáles?

-Se han descrito cada vez más eventos del llamado "EVALI", el daño pulmonar inducido por los cigarrillos electrónicos, que es como una suerte de inflamación. Algo parecido a lo que pasaba con el covid en la primera ola, que puede llevar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), incluso a gente muy joven, con riesgo hasta de fallecer. De hecho, se han descrito ya casos de muertes, sobre todo en EEUU, y comienza a haber bastantes publicaciones científicas en este sentido. Y esto, a corto plazo. Cuando haya pasado más tiempo, ya veremos, porque todas las sustancias que tienen estos productos no son inocuas.

"En España nos estamos quedando atrás, porque ya hay muchos países de Europa que han incluido en su cartera de servicios el cribado de cáncer de pulmón para pacientes con determinados factores de riesgo"

-De lo que no hay duda es de que la elevada prevalencia del cáncer de pulmón se debe al tabaquismo. Galicia ha iniciado un programa pionero de cribado de esta enfermedad, que Sanidad no incluye, por ahora, en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué opina al respecto?

-En España nos estamos quedando atrás, porque ya hay muchos países de Europa que han incluido en su cartera de servicios el cribado de cáncer de pulmón para pacientes con determinados factores de riesgo. En la SEPAR tenemos el proyecto Cassandra, que más allá de querer conseguir la inclusión de este cribado como uno de los recursos que ofrece el sistema de salud, de entrada quiere demostrar que realmente es coste-efectivo. Eficiente. Y no solo hacemos cribado de cáncer de pulmón, que ya de por sí es importante, sino también de otras enfermedades de la vía aérea. Lo que comentaba antes: realizar una espirometría a una persona que ha sido fumadora durante muchos años, y que además supera los 50, puede detectar patologías como, por ejemplo, la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

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Además, en esos TAC de tórax que le estamos haciendo a la ciudadanía a través de Cassandra, nos estamos encontrando que no solo hay nódulos pulmonares (que pueden ser cánceres en un porcentaje no desdeñable de casos), sino también enfermedades de los vasos sanguíneos (calcificaciones de la aorta, coronarias...) que se están cogiendo a tiempo. Estamos convencidos de que el desembolso que puede suponer en equipamiento y personal un programa como el cribado es coste-efectivo. Por este mismo motivo, en Reino Unido, Alemania y otros países europeos se ha incorporado ya en la cartera de servicios.