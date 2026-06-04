Decenas de profesionales sanitarios denuncian en A Coruña las listas de espera del Sergas
Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, denuncian que las huelgas de médicos han tenido un "impacto brutal" en las listas de espera
Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda Galicia para denunciar las listas de espera del Sergas. Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en ciudades como A Coruña se han manifestado en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) para denunciar que las listas de espera del Sergas son "uno de los principales problemas del sistema sanitario", con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue "ocultando" informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.
Esto se ha agravado, señala la plataforma, por los efectos de la huelga "indefinida e intermitente" convocada por los sindicatos médicos. Un derecho "totalmente legítimo" pero que está teniendo un "impacto brutal" en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.
Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera "transparentes", prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.
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