La delincuencia escala un 11% en A Coruña con el inicio del año: los robos con violencia suben un 25% y hay un asalto a viviendas cada 32 horas

Si en 2025 los delitos se redujeron en A Coruña, con una caída del 1% tras el repunte del año anterior, los primeros datos del año actual apuntan a un nuevo incremento. Las estadísticas del Ministerio del Interior entre enero y marzo de 2026 señalan que se identificaron 3.174 crímenes en el municipio, un 11,2% más que el año pasado. Y, si bien caen los ciberdelitos y los hurtos, aumentan la mayoría de categorías de delitos convencionales, con una escalada importante en el número de robos, tanto los violentos como los que se cometen en domicilios y establecimientos.

Los asaltos en los que se empleó violencia e intimidación aumentaron un 25%, hasta los 55, lo que supone aproximadamente un caso cada día y medio. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones escalaron casi un 77% hasta los 122 casos, uno cada 18 horas. Y los que se cometen en concreto en viviendas prácticamente se multiplicaron por 2,5: pasaron de 27 entre enero y marzo de 2025 a 67 en el primer trimestre de este año. Es decir, uno cada aproximadamente 32 horas.

Al igual que en el inicio de 2025, no se produjo ningún homicidio o asesinato, pero sí cinco casos de tentativas, frente a los tres registrados al principio del año pasado. Los delitos de lesiones y riña tumultuaria también se incrementaron, un 12,9%, y llegaron a los 35 casos entre enero y marzo. Como es habitual, no hubo secuestros, pero sí 17 sustracciones de vehículos, seis más que hace un año, y trece casos de tráfico de drogas, frente a los nueve de inicios de 2025.

Una veintena de agresiones sexuales

Los crímenes contra la libertad sexual descendieron en el cómputo global, con una veintena de casos, frente a los 23 del primer trimestre de 2025: casi uno cada cuatro días. Pero, dentro de esta categoría, se incrementaron las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, que crecieron un 40% al pasar de cinco a siete casos. Al igual que en el resto de crímenes, la cifra real podría ser diferente, pues las estadísticas solo recogen los casos que llegan a conocimiento de las autoridades y quedan fuera los que no se llegan a denunciar.

Sí bajaron los hurtos, de 893 a 847, lo que supone una caída del 5,2%. Pero el descenso en este tipo delictivo, siempre muy frecuente, se ve compensada por el crecimiento de la categoría de "resto de criminalidad convencional", donde se agrupan tipos como las estafas. Este apartado subió de 1.083 a 1.471 casos, un alza del 35,8%. En conjunto, los delitos convencionales, excluyendo los informáticos, subieron un 19,3%, desde los 2.166 a los 2.505. Aproximadamente uno por cada cien coruñeses, en tres meses.

Seis ciberdelitos al día

Las estadísticas globales de delincuencia se frenaron por el descenso en los ciberdelitos, que vivieron una bajada del 14,4%. Si entre enero y marzo de 2025 hubo 688 casos, en el inicio de este año pasaron a 589, más de 6,5 casos al día.

Dentro de esta categoría, el apartado más frecuente con mucha diferencia es el de las ciberestafas, con 511 casos, un 13,8% menos que el año pasado. En el resto de criminalidad informática el descenso fue del 17,9%, pues se pasó de 95 infracciones entre enero y marzo de 2025 a 78 en el mismo periodo de este año.