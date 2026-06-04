El escritor Luis Manuel Gurriarán se estrena en el séptimo arte con 'A Queima' en A Coruña: "Es otra forma de contar historias"

Aunque Luis Manuel Gurriarán es conocido por sus libros y por su vinculación histórica con el sector hotelero coruñés, esta tarde presenta un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la literatura. El escritor coruñés suma una nueva experiencia a una trayectoria marcada por las páginas. Este jueves, a las 18.00 horas, el Circo de Artesanos acoge la presentación de A Queima, un cortometraje de suspense dirigido por la joven realizadora Valentina Duarte en el que el autor comparte protagonismo con la propia directora.

"Yo soy aficionado a la interpretación y tengo caché cero", bromea. "Había participado en otros trabajos con gente de la facultad [Escola de Imaxe e Son de A Coruña] y en un corto que incluso ganó un premio en un concurso del Sergas para promocionar la donación de médula espinal", explica. Aquella experiencia terminó abriéndole nuevas puertas. "Uno de los que había participado me llamó porque necesitaban una persona de mi perfil. Le dio mi teléfono a la directora, hice unas pruebas y les pareció bien. Así entré en el elenco", asegura.

A Queima propone una historia de suspense de 14 minutos construida alrededor de una atmósfera de incertidumbre. Curiosamente, Gurriarán todavía no ha visto el resultado final. "Lo estreno hoy igual que el público", reconoce entre risas. "He visto algunas imágenes durante el rodaje, pero una película no se rueda de forma secuencial. Grabas escenas de distintos momentos según las necesidades de producción y al final no tienes una visión completa de cómo queda todo", explica.

Aun así, tiene claro qué sensaciones despertará entre los espectadores. "Creo que la gente se va a encontrar algo entretenido", adelanta. "Van a estar siempre un poquito en tensión, pendientes de qué pasa. Sé cómo acaba, pero eso no lo voy a contar".

Otra forma de contar historias

La experiencia le ha permitido descubrir desde dentro un mundo muy diferente al de la escritura. Mientras el teatro sigue una evolución lineal y la literatura permite construir una historia de principio a fin desde el papel, el cine exige trabajar cada escena por separado para después ensamblarla en la sala de montaje: "Es una forma distinta de contar historias".

Pese a esta incursión en el audiovisual, Gurriarán no tiene intención de abandonar la literatura. De hecho, atraviesa una de las etapas más activas de los últimos años. "Se me ha acumulado todo", admite. Además del estreno de A Queima, ultima la presentación de un nuevo libro colectivo de relatos titulado Bibliotecas y Enotecas y participa en la preparación de una obra de teatro. "Yo sigo escribiendo", afirma. "Esto también es un entretenimiento que disfruto mucho, pero la literatura sigue siendo una parte fundamental de mi vida", confirma.

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Antes de volver a sus proyectos literarios, Gurriarán reserva este jueves para comprobar la reacción del público ante una aventura diferente. Una nueva historia que, esta vez, no se leerá en las páginas de un libro, sino en la pantalla. "Lo único que puedo decir es que quien venga se va a entretener. Y que la tensión va a acompañar toda la historia", concluye.