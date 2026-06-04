La Fiscalía de A Coruña califica de "ilegal y abusiva" la política sobre los equipajes de mano que ha demandado

La Fiscalía Provincial de A Coruña solicita que se condene a las aerolíneas Vueling, Volotea y Ryanair por cobrar a los pasajeros por acceder a la cabina de avión con equipaje de mano. Lo hace después de que un tribunal coruñés elevará a la Unión Europea esta cuestión preguntando si la normativa de la unión y la nacional se contradicen, y si esta práctica puede ser considera abusiva.

Precisamente, el Ministerio Fiscal señala en una nota de prensa que esta política es "no solo ilegal, sino también abusiva". La Fiscalía fundamenta su posición en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya se pronunció sobre la gratuidad del equipaje de mano en una sentencia del año 2014. La UE decía que las compañías tenían derecho a cobrar las maletas facturadas, pero la duda surge sobre el equipaje de mano.

Una sentencia que no queda clara

La Fiscalía considera que dicha sentencia se opone al cobro, pero según el auto, aquel caso se refería al equipaje facturado y no aclaraba con precisión qué puede llevar el pasajero como equipaje de mano en cabina. Además, el tribunal coruñés expone que los hábitos de viaje han cambiado desde entonces y que ahora es más habitual llevar maletas de mano en cabina, especialmente en tarifas básicas de compañías de bajo coste.

El comunicado señala que las cantidades cobradas afectan a pasajeros que desean viajar con una maleta "de las mismas características" que podrían llevar consigo si pagasen un suplemento o contratasen una tarifa superior.

Por este motivo, la Fiscalía no consideró necesario plantear una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Sin embargo, el juez rechazó esta postura y dictó un auto el pasado mes de mayo en el que plantea varias cuestiones a la justicia europea sobre este asunto. En el juicio, celebrado el pasado mes de abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se prohíba a las compañías demandadas seguir cobrando por el equipaje de mano.

Las dudas del juez

Por ello, el juzgado de A Coruña plantea dos cuestiones al tribunal europeo. Por un lado, quiere saber si la "libertad de fijación de precios" de las aerolíneas permite cobrar por el "equipaje de mano añadido", como una maleta destinada a los compartimentos superiores, cuando el billete básico ya incluye gratis un bulto pequeño bajo el asiento delantero. También pregunta si esa libertad europea se opone a una norma nacional, como la española, que obliga a transportar gratis equipaje de mano salvo por razones de seguridad, peso o tamaño.

La otra pregunta cuestiona si cobrar un suplemento por el equipaje de mano puede considerarse abusivo para el consumidor cuando el billete ya incluye el transporte gratuito de un bulto pequeño.

Hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda, el procedimiento queda suspendido y no habrá una decisión definitiva sobre la nulidad de estas cláusulas.