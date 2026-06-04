¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de junio

Celebración del Día de la Música en la Cubela

El Corte Inglés conmemora el Día de la Música con una actuación del coro del colegio Eirís que cantarán temas de pop y rock.

18.30 horas. Plaza de la Cubela, delante de El Corte Inglés

Diagnóstico gratis sobre trastorno del sueño

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) instalará un camión que ofrece diagnósticos gratuitos.

De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas. (Frente a la Autoridad Portuaria)

Recital en las ‘Luminarias do Clasicismo’

El ciclo Luminarias do Clasicismo, que está organizado por las Hogueras de San Juan, celebra el recital Soncello

20.00 horas. Circo de Artesáns (San Andrés, 36)

El Encuentro de Música Coral se termina

El certamen se despide hasta el próximo año con la actuación del Coro La Antigua, El Acorde Secreto y Coro Sancta María Maris.

20.30 horas. Iglesia Sagrado Corazón (Calle Fonseca, 6)

William Shakespeare en el teatro

Representación de la obra Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare adaptada por Declan Donnellan y Nick Ormerod.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Un monólogo de humor en inglés

Aunque es de Barcelona, Sergi Polo se ha hecho famoso haciendo humor en inglés tras vivir desde hace diez años en Londres.

20.00 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8)

Espectáculo de Touriñán y Perdomo

Después de una primera gira reuniendo a miles de personas por los teatros de toda Galicia, los cómicos coruñeses vuelven con Amoriños.

20.30 y 23.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, n7A).

Actuación de la Sinfónica de Galicia

Dima Slobodeniouk se pone al frente de la Sinfónica de Galicia y tocarán obra como El amor brujo de Manuel de Falla.

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20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)