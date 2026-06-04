¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 5 de junio
Te proponemos ocho citas de ocio y cultura para comenzar el fin de semana
Celebración del Día de la Música en la Cubela
El Corte Inglés conmemora el Día de la Música con una actuación del coro del colegio Eirís que cantarán temas de pop y rock.
18.30 horas. Plaza de la Cubela, delante de El Corte Inglés
Diagnóstico gratis sobre trastorno del sueño
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) instalará un camión que ofrece diagnósticos gratuitos.
De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas. (Frente a la Autoridad Portuaria)
Recital en las ‘Luminarias do Clasicismo’
El ciclo Luminarias do Clasicismo, que está organizado por las Hogueras de San Juan, celebra el recital Soncello
20.00 horas. Circo de Artesáns (San Andrés, 36)
El Encuentro de Música Coral se termina
El certamen se despide hasta el próximo año con la actuación del Coro La Antigua, El Acorde Secreto y Coro Sancta María Maris.
20.30 horas. Iglesia Sagrado Corazón (Calle Fonseca, 6)
William Shakespeare en el teatro
Representación de la obra Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare adaptada por Declan Donnellan y Nick Ormerod.
20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)
Un monólogo de humor en inglés
Aunque es de Barcelona, Sergi Polo se ha hecho famoso haciendo humor en inglés tras vivir desde hace diez años en Londres.
20.00 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8)
Espectáculo de Touriñán y Perdomo
Después de una primera gira reuniendo a miles de personas por los teatros de toda Galicia, los cómicos coruñeses vuelven con Amoriños.
20.30 y 23.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, n7A).
Actuación de la Sinfónica de Galicia
Dima Slobodeniouk se pone al frente de la Sinfónica de Galicia y tocarán obra como El amor brujo de Manuel de Falla.
20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad