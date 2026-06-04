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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de junio

Música, presentaciones, comedia... mucho que hacer hoy en la ciudad

Concierto de la Banda Municipal en el teatro Colón.

Concierto de la Banda Municipal en el teatro Colón. / LOC

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Historias internacionales: sesión de cine kurdo

19.30 horas | El ciclo Outras historias do cinema dedica una sesión a Kurdistán.

AC Alexandre Bóveda

Recital benéfico de Lengua de Fuego

21.30 horas | Con Lúa Mosquetera y Pablo Seijas. Entradas a 15 euros.

Sala Mardi Gras

Exposición sobre el fotógrafo José Suárez

19.00 horas | La exposición itinerante Jose Suárez, vida e obra, compuesta por 16 paneles con textos y fotografías, realiza desde hoy y hasta el 30 de junio su segunda parada.

Plaza de Lugo

Cita musical con el Conservatorio Superior

20.00 horas | Concierto conjunto con la Banda Municipal. Entrada gratuita.

Centro Ágora

Charla sobre las raíces de la cultura galaica

20.00 horas | Conferencia Alicerces exipcios da cultura celta galaica.

Portas Ártabras

Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente

17.00 horas | O Castrillón acoge tres jornadas de divulgación medioambiental. Hoy se presenta el cómic Un día no Monte da Fraga, de Xulia Pisón.

Centro Cívico O Castrillón

Micro abierto de comedia ambulante

21.30 horas | Último micro abierto de la temporada de Feroz Comedy Club.

Pub Don Giorgio

Estreno del cortometraje ‘A queima’

18.00 horas | Es el primer trabajo de Valentina Blanco. Entrada con invitación.

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