¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 4 de junio
Música, presentaciones, comedia... mucho que hacer hoy en la ciudad
Historias internacionales: sesión de cine kurdo
19.30 horas | El ciclo Outras historias do cinema dedica una sesión a Kurdistán.
AC Alexandre Bóveda
Recital benéfico de Lengua de Fuego
21.30 horas | Con Lúa Mosquetera y Pablo Seijas. Entradas a 15 euros.
Sala Mardi Gras
Exposición sobre el fotógrafo José Suárez
19.00 horas | La exposición itinerante Jose Suárez, vida e obra, compuesta por 16 paneles con textos y fotografías, realiza desde hoy y hasta el 30 de junio su segunda parada.
Plaza de Lugo
Cita musical con el Conservatorio Superior
20.00 horas | Concierto conjunto con la Banda Municipal. Entrada gratuita.
Centro Ágora
Charla sobre las raíces de la cultura galaica
20.00 horas | Conferencia Alicerces exipcios da cultura celta galaica.
Portas Ártabras
Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente
17.00 horas | O Castrillón acoge tres jornadas de divulgación medioambiental. Hoy se presenta el cómic Un día no Monte da Fraga, de Xulia Pisón.
Centro Cívico O Castrillón
Micro abierto de comedia ambulante
21.30 horas | Último micro abierto de la temporada de Feroz Comedy Club.
Pub Don Giorgio
Estreno del cortometraje ‘A queima’
18.00 horas | Es el primer trabajo de Valentina Blanco. Entrada con invitación.
Circo de Artesáns
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