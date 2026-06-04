Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados InditexEl grupo de la inmobiliaria Brigantia compra la sede del DéporAsí fue el arranque de la PAU en A Coruña20 fallecidos en la ola de calorLicencia para 100 viviendas en VismaEl mercadillo de Navidad que prepara el Concello de A Coruña
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña

Jueves con tiempo intermitente en A Coruña

Las temperaturas no superarán los 19 grados

Una mujer cruza con un paraguas un paso de peatones en la plaza de Ourense de A Coruña.

Una mujer cruza con un paraguas un paso de peatones en la plaza de Ourense de A Coruña. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña vive este jueves un día similar en lo meteorológico al de este miércoles, donde la predominancia fueron las nubes y se dejó ver alguna precipitación. En el día de hoy un frente poco activo durante la madrugada dejará lluvias incluso en las primeras horas del día con algunos chubascos.

Con el avance del día se irán abriendo claros y remitiendo las lluvias, aunque es posible que vuelve a haber agua durante la noche.

Las temperaturas máximas y mínimas serán algo más frescas, con 13 grados en la parte baja del termómetro y 19 en la parte alta, algo más bajas de lo habitual en esta época del año.

Noticias relacionadas

El viento soplará del noroeste con intervalos moderados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  3. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  4. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  5. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  6. Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
  7. Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
  8. Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds

Jueves con tiempo intermitente en A Coruña

Jueves con tiempo intermitente en A Coruña

David de la Rosa, presidente de los neumólogos españoles, en A Coruña: "Se han descrito cada vez más casos de daño pulmonar inducido por los cigarrillos electrónicos parecido al del covid de la primera ola"

Los vehículos eléctricos se duplican en tres años en A Coruña, pero no llegan al 1% del parque

Los vehículos eléctricos se duplican en tres años en A Coruña, pero no llegan al 1% del parque

Los vehículos de gasolina superan por primera vez a los diesel en A Coruña por la explosión de los híbridos

Los vehículos de gasolina superan por primera vez a los diesel en A Coruña por la explosión de los híbridos

Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña

La Fiscalía de A Coruña lidera un pleito contra Vueling, Volotea y Ryanair por cobrar el equipaje de mano

Así es el dispositivo de 200 personas para recibir a cuatro cruceros en A Coruña: "Esto es un entrenamiento para el día del eclipse, que va a ser una locura"

Así es el dispositivo de 200 personas para recibir a cuatro cruceros en A Coruña: "Esto es un entrenamiento para el día del eclipse, que va a ser una locura"

La Diputación de A Coruña subvenciona actuaciones de memoria histórica en nueve municipios

La Diputación de A Coruña subvenciona actuaciones de memoria histórica en nueve municipios
Tracking Pixel Contents