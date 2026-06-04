Jueves con tiempo intermitente en A Coruña

A Coruña vive este jueves un día similar en lo meteorológico al de este miércoles, donde la predominancia fueron las nubes y se dejó ver alguna precipitación. En el día de hoy un frente poco activo durante la madrugada dejará lluvias incluso en las primeras horas del día con algunos chubascos.

Con el avance del día se irán abriendo claros y remitiendo las lluvias, aunque es posible que vuelve a haber agua durante la noche.

Las temperaturas máximas y mínimas serán algo más frescas, con 13 grados en la parte baja del termómetro y 19 en la parte alta, algo más bajas de lo habitual en esta época del año.

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El viento soplará del noroeste con intervalos moderados.