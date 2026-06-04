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La madre de Yoel Quispe, en el juicio en A Coruña: "Mi hijo era todo para mí"

Visiblemente emocionada, Maritza Gómez Sosa recuerda que su hijo, que recibió una puñalada mortal en la Nochebuena de 2023, "era muy trabajador"

Familia de Yoel Quispe a la entrada de la Audiencia Provincial

Familia de Yoel Quispe a la entrada de la Audiencia Provincial / Carlos Pardellas

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Ana Carro

A Coruña

Maritza Gómez Sosa, la madre de Yoel Quispe, el joven que recibió una puñalada mortal en la Nochebuena de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia, en A Coruña, ha comparecido este jueves en el juicio por la muerte de su hijo. Lo hizo nerviosa y visiblemente emocionada. El juez insistió en la necesidad de centrarse en las "cuestiones de interés" en este procedimiento para evitar "hacérselo más duro".

La mujer recordó que aquel 23 de diciembre de 2024 Yoel salió de trabajar "sobre las ocho de la tarde" y le dijo que "iba a salir con unos amigos". Hablé con él a medianoche, me dijo que todo estaba bien y que iba a dormir en casa de su amigo", relató.

Sin embargo, al día siguiente por la mañana, a las nueve, "dos guardias civiles" fueron a su casa para decirle que su hijo había fallecido. "No me lo creía", dijo entre lágrimas. "Es mi vida. Mi hijo era todo para mí. Si me devolvieran a mi hijo...", añadió.

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A preguntas de su abogado recordó que Yoel Quispe "era muy trabajador" y que era un apoyo tanto a nivel económico como familiar. "Cuando salía de trabajar cocinaba, me ayudaba con la niña --tiene otra hija de 3 años--, me ayudaba en todo...", comentó Maritza, que insistió en que "era un niño trabajador y amable" y que con su sueldo le ayudaba a pagar la vivienda que habían adquirido. "Yo he sido padre y madre de mi hijo", declaró.

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