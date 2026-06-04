Las obras de la estación intermodal entran en su última fase: la nueva zona de vías y andenes se completará en las próximas semanas

La nueva zona de vías y andenes de la futura estación intermodal de A Coruña quedará finalizada en las próximas semanas, según avanza Adif sobre el inicio de la última fase de las obras de ampliación y remodelación de la terminal. La nueva zona ferroviaria, que cuenta con seis vías y tres andenes, abordará a partir del próximo 6 de junio los últimos trabajos para su configuración definitiva, aunque el servicio ferroviario continuará operando en la estación provisional hasta la puesta en marcha definitiva de la estación intermodal, según indica Adif.

La nueva zona de vías y andenes estará cubierta por una marquesina de acero de 9.884 metros de superficie, a lo largo de 200 metros de longitud y 48,5 metros de anchura. Está sustentada mediante pilares de hormigón de 11,6 metros de altura y en su construcción se emplearon dos grúas de 250 toneladas y plataformas de hasta 40 metros de altura para izar elementos.

Estado actual de una cubierta lateral en las obras de remodelación. / LOC

Adif Alta Velocidad encara además la recta final de los trabajos en otros puntos de la estación como el paso inferior de 145 metros de longitud que permitirá el acceso de vehículos al nuevo aparcamiento. También se encuentra en su última fase la pasarela peatonal transversal que conectará la avenida de A Sardiñeira con la avenida de Ferrocarril, lo que facilitará la conexión de las zonas a ambos lados de la terminal y de la propia área intermodal.

Vista de las obras desde el exterior. / LOC

Los dos nuevos edificios que albergará los servicios de la estación definitiva se encuentran en estado avanzado, así como una sala de embarque, entre la nueva y la antigua marquesina, tendrá un amplio y diáfano vestíbulo con zona comercial como una “plaza pública”. También están en su recta final el nuevo edificio administrativo de Adif y los trabajos de urbanización e integración del recinto en la plaza de acceso a la estación histórica y el parque de San Cristóbal.

Nuevos andenes y edificio en la remodelación de la estación intermodal. / LOC

Plan alternativo de transporte por el cierre de la estación provisional

El desmontaje del actual andén provisional y sus plataformas de acceso asociadas conllevarán una adaptación del servicio ferroviario que se presta actualmente en la estación provisional del 5 al 25 de junio, un periodo en el que se habilitarán transbordos por carretera para algunos trenes, mientras que del 26 de junio al 10 de julio será necesario una interrupción total de la circulación, para lo que también está programado un plan alternativo de transporte. Durante este periodo, será necesario cerrar el acceso directo desde los andenes al aparcamiento provisional, que seguirá disponible con acceso desde la avenida de A Sardiñeira.

Con la finalización de los últimos trabajos, la estación provisional se mantendrá en funcionamiento hasta que se obtenga la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), necesaria para la puesta en servicio de las nuevas instalaciones. Aunque las previsiones iniciales apuntaban a que pudiese estar en funcionamiento en juno de 2026, habrá que esperar al menos hasta finales de año para su puesta en marcha definitiva.

Adif destaca que el traslado del servicio ferroviario a la estación provisional, inaugurada en diciembre de 2024, ha permitido desarrollar los trabajos minimizando las afecciones para los viajeros. La obra de la nueva estación intermodal cuenta con un presupuesto de 86,7 millones de euros, financiados con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Next Generation.