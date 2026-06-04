La presencia de un perro suelto en la calzada provoca un accidente en el túnel de Os Castros de A Coruña
Una mujer de 41 años tuvo que ser atendida por una ambulancia debido al susto
Un perro suelto que se había escapado ha provocado un accidente en la mañana de este jueves en la avenida del Ejército de A Coruña. Minutos antes de las 9.00 horas un vehículo alcanzó a otro que había frenado al cruzarse el animal en la calzada.
Como consecuencia del choque, una mujer de 41 años tuvo que ser atendida en el lugar por una ambulancia del 061, a la salida del túnel de Os Castros en dirección entrada a la ciudad. El pronóstico de la víctima es leve, puesto que tuvo que ser auxiliada por problemas de ansiedad y no físicos.
El perro escapó del lugar con el susto y continuó solo siendo visto por varios barrios de la ciudad. Finalmente, según explica la Policía Local de A Coruña, fue atrapado en Monelos unos 40 minutos después del accidente.
Último día de Selectividad
Además, en el entorno del Campus de Elviña se han vivido retenciones igual que en los dos días previos por la Prueba de Acceso a la Universidad. Pasadas las 9.30 horas empezaba a disiparse el tráfico intenso.
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