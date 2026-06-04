San Juan 2026 estrenará parcelas piloto en las playas de A Coruña y un cartel firmado por Alberto Vázquez

Las fiestas de San Juan 2026 en A Coruña tendrán cartel de autor y novedades en la organización de la noche más multitudinaria del año. El Concello presentó este jueves la imagen oficial de la celebración, obra del ilustrador y cineasta coruñés Alberto Vázquez, ganador de varios premios Goya, y avanzó la puesta en marcha de un proyecto piloto de parcelas en la playa para mejorar la limpieza de esta noche mágica.

La principal novedad organizativa será la experiencia piloto de parcelas en la playa. El Concello ha decidido dividir en 50 espacios la zona comprendida entre As Escravas y el Playa Club. Cada parcela tendrá capacidad máxima para diez personas y podrá ser solicitada por entidades y asociaciones de la ciudad a través de la sede electrónica municipal, una vez se abra el plazo. La adjudicación se hará por orden de entrada.

El objetivo de esta medida es ordenar una práctica que en los últimos años ha generado conflictos puntuales y facilitar que cada grupo asuma el compromiso de dejar limpio el espacio utilizado. "Cada entidade adxudicataria terá un compromiso, que a parcela ten que quedar limpa. Imos ver como funciona este proxecto piloto", señaló la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, dejando abierto la posibilidad de ampliarlo en los próximos años.

Una cabeza de sardina

La imagen de cartel de este año, diseñada por el premiado Alberto Vázquez, tiene como elemento central una cabeza de sardina, convertida en una especie de roca. En el fondo aparecen elementos conocidos de la ciudad, como la Torre de Hércules o edificios del paseo marítimo.

"É unha honra facer un cartel coma este, para unha festa con tanto arraigo. Quero agradecer que se aposte por artistas locais", señaló el cineasta e ilustrador durante la presentación.

Junto al cartel, el Concello presentó también una campaña de concienciación para que las playas queden lo más limpias posible tras la celebración. En ella participará el humorista y creador de contenido Santiago Caamaño, más conocido como Champi Muros, que protagoniza un vídeo en el que se lanza al agua para sacar una bolsa de basura en la campaña.

"Facer rir é algo moi serio, e temos unha conta pendente con como queda a praia despois da festa", explicó Champi Muros. El creador añadió que quiere que la campaña genere ruido en redes: "Gustaríame que se fixese unha especie de trend, con xente subindo fotos ou vídeos recollendo despois da festa".

El dispositivo de concienciación contará también con la participación de Paula Vilaboa, conocida en redes como Blondie Muser, que difundirá mensajes vinculados a la limpieza de las playas y a la presencia de puntos violetas para denunciar conductas inapropiadas. "Queremos que as praias queden o máis limpas posible. Os traballos de limpeza son espectaculares, pero iso non pode ser unha escusa para deixalas sucias", subrayó Rey.

Madera y regalos

Como viene siendo habitual, el Concello repartirá 120 toneladas de madera entre los coruñeses para que hagan sus hoguera. Además, el Gobierno local reforzará los contenedores tanto en las playas como en los barrios. En los arenales se harán sorteos con regalos para las personas que depositen correctamen los residuos. La celebración contará con la colaboración de las asociaciones Galicia de Noite y España de Noche, que promoverán conductas cívicas y responsables en los locales de hostelería y de ocio nocturno.

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La programación incluirá una nueva Ruada das Xoubas por los barrios de la ciudad con actividades que podrán consultarse en la web municipal. En los próximos días se publicará el bando completo de la celebración, que recogerá cuestiones como la ampliación de dos horas en el horario de cierres de locales hosteleros, las normas para las churrascadas y sardiñadas, el dispositivo de transporte público y los cortes de tráfico previstos.