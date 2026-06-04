¿Se podrá hacer hoguera este San Juan? Las restricciones y multas para celebrarlo en A Coruña

Se acerca el verano y, con él, una de las jornadas más mágicas en A Coruña. La noche de San Juan, en la que cientos de hogueras iluminarán las playas de la urbe para conmemorar el solsticio y, si es posible, conjurar la suerte saltando el fuego.

El de este año, no obstante, será el primer festejo que los coruñeses celebren bajo la nueva normativa de playas, una ordenanza específica que pone el foco en algunos de los puntos más espinosos de San Juan, como el de la limpieza. El Concello aún no ha publicado el bando municipal en el que regula el dispositivo de la fiesta de 2026, pero sí cuenta con una lista de restricciones y normas de seguridad ciudadana previas para aquellos que deseen pasar la noche en el arenal, a las que, en teoría, se sumaría el nuevo marco regulatorio que entró en vigor el pasado octubre.

En base a ello y a lo que ha sido usual en los últimos años, y a la espera del bando municipal que los concrete, hay varios detalles que habrá que tener en cuenta para San Juan en A Coruña este año: los permisos, el lugar en el que se podrá o no hacer el fuego y el tratamiento de los residuos, uno de los puntos con los que la nueva regulación es más severa.

Precisamente para impulsar ese cuidado de las playas en la noche del 23, la alcaldesa Inés Rey ha anunciado hoy la división en 50 parcelas de la zona entre As Esclavas y el Playa Club, que podrán adjudicarse a las entidades y asociaciones que así lo soliciten. El objetivo es asegurar, al menos, el compromiso con la limpieza de esa franja por parte de quien la ocupe, aunque el Concello también ha confirmado que pondrá en marcha una campaña de concienciación general con influencers y las asociaciones Galicia de Noite y España de Noche.

¿Dónde se podrán hacer hogueras en San Juan y dónde no?

Si todo se mantiene como en 2025, se podrá hacer fuego en los arenales coruñeses, a excepción de en la playa de As Lapas, Bens, Moros y Adormideras. También será posible encender, en general, hogueras en las zonas de titularidad pública, siempre que no se trate de un área forestal o de exclusión como los Jardines de Méndez Núñez o los de San Carlos.

En todo caso, el fuego deberá estar lo suficientemente alejado de árboles, coches, fachadas, contenedores y otro tipo de mobiliario urbano. Los servicios de urgencias y de seguridad suelen controlar que las hogueras no sobrepasen el límite de altura y que no se usen combustibles ni acelerantes, así como objetos que puedan producir gases tóxicos -solo se puede emplear madera, de la que el Concello ha anunciado que repartirá 120 toneladas en 14 puntos de distribución-. Además, y a causa del festejo, el baño siempre está prohibido desde esa noche hasta la mañana del 24.

Como novedad ya confirmada este año, las entidades y asociaciones podrán reservar una de las 50 parcelas en las que se dividirá el espacio entre As Esclavas y el Playa Club. La solicitud podrá hacerse a través de la sede electrónica municipal cuando se abra el plazo para ello, pero teniendo en cuenta el límite: y es que cada una de estas zonas delimitadas solo podrá ser ocupada por un máximo de diez personas.

Un niño saltando una de las hogueras de San Juan en A Coruña. / Iago López

¿Habrá que pedir permiso para encender un fuego?

En la sección de consejos básicos para las hogueras de San Juan de la web del Concello se indica que, para hacer fuego -como churrascadas o sardiñadas- en la vía pública, habrá que pedir permiso al área de Seguridad Ciudadana con al menos 48 horas de antelación.

Es posible descargar la comunicación previa y entregarla presencialmente en el registro o hacerlo online a través de la sede electrónica municipal o del correo electrónico. En todo caso, es importante no cortar con la barbacoa el paso de la calle para que puedan pasar los vehículos de emergencia, no apoyar directamente la parrilla sobre el pavimento y limpiar todos los residuos al terminar la actividad.

Aunque aún no se ha determinado cuándo se podrán empezar a hacer estas sardiñadas, si nos atenemos al año pasado no quedaría mucho. En 2025, el día 13 de junio fue en el que comenzaron a permitirse estos eventos, que se extienden a modo de previa de la celebración y van más allá de la noche del 23.

¿Cómo se aplicará la nueva ordenanza de playas en San Juan?

El Concello de A Coruña está pendiente de detallar esta esta cuestión. Sin embargo, y en el caso de que no hubiera ninguna excepcionalidad por la cita popular y masiva, será necesario que los coruñeses estén un poco más atentos este año a cómo gestionan sus residuos en la arena.

La nueva normativa sanciona acciones como tirar al mar o a la playa colillas, envases, restos de comida, plásticos, latas, botellas y bolsas, entre otros desechos. Hacerlo se considera una infracción leve, que escala a grave si se arrojan residuos como envases metálicos, cortantes o de vidrio.

Precisamente esta última casuística ya se contemplaba en el bando municipal del año pasado. En el documento, se indicaba expresamente que "no está permitido bajar con vidrio a las playas".

Basura en los arenales coruñeses tras la noche de San Juan. / Iago López

¿A qué multas puedo enfrentarme?

Guiándonos por la nueva regulación de playas, no depositar los residuos en los contenedores habilitados para ello puede salirle caro a los coruñeses. Y es que una infracción leve puede llegar a suponer hasta 750 euros de sanción. Hay previstas multas de hasta 1.500 euros en el caso de las infracciones graves. Las muy graves -por ejemplo, colocar objetos que impidan el correcto funcionamiento de los servicios de limpieza-, pueden alcanzar los 3.000 euros, un precio elevado por unas horas de inconsciencia en el arenal.

Del mismo modo, en el bando de 2025 el Concello advertía de que el incumplimiento de su regulación específica para la noche del 23 de junio sería denunciado, tramitado y sancionado "de conformidad con la norma jurídica que resulte de aplicación". Además, en los casos recogidos en la legislación, la Policía Local podrá comisar o retirar "todo tipo de materiales, instalación o bienes muebles, luego de requerírselo a las personas interesadas".