Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Este viernes, A Coruña se verá influenciada por el movimiento de una borrasca al norte, que luego irá dirigiéndose a Irlanda, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan nubes medias y altas y ya por la noche llegarán las lluvias que se extenderán durante la madrugada del sábado.
Las temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 12 y los 22 grados. Los vientos soplarán del sur-sudoeste moderados, aumentando a fuertes en la segunda mitad del día en el litoral noroeste.
Sábado 6
Continuarán los cielos cubiertos y las precipitaciones durante las primeras horas. Por la tarde, se abrirán claros que alternarán con algunas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 20 grados.
Domingo 7
Se mantendrán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 21 grados.
Lunes 8
Se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles. Los termómetros marcarán mínimas de 13 grados y máximas de 23.
Martes 9
Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 19 grados.
Miércoles 10
Se mantendrá la alternancia de nubes y claros, mientras que los termómetros irán de los 14 a los 20 grados.
Jueves 11
Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que los termómetros oscilarán entre los 11 y los 19 grados.
Viernes 12
Amanecerá con cielos despejados y la nubosidad irá en aumento a medida que avance la jornada. Los termómetros marcarán mínimas de 11 y máximas de 21 grados.
Sábado 13
Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas se moverán entre los 16 y los 21 grados.
Domingo 14
Predominarán los cielos soleados, aunque con alguna nube alta durante la mañana. Las temperaturas irán de los 16 de mínima a los 22 de máxima.
Lunes 15
Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 15 y 25 grados.
Martes 16
Continuarán los intervalos de nubes y claros, mientras que los termómetros irán de los 17 a los 25 grados.
Miércoles 17
Se esperan nubes y claros y temperaturas que se moverán entre los 16 y los 25 grados.
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