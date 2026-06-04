Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Este viernes, A Coruña se verá influenciada por el movimiento de una borrasca al norte, que luego irá dirigiéndose a Irlanda, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan nubes medias y altas y ya por la noche llegarán las lluvias que se extenderán durante la madrugada del sábado.

Las temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 12 y los 22 grados. Los vientos soplarán del sur-sudoeste moderados, aumentando a fuertes en la segunda mitad del día en el litoral noroeste.

Sábado 6

Continuarán los cielos cubiertos y las precipitaciones durante las primeras horas. Por la tarde, se abrirán claros que alternarán con algunas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 20 grados.

Domingo 7

Se mantendrán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 21 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Lunes 8

Se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles. Los termómetros marcarán mínimas de 13 grados y máximas de 23.

Martes 9

Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 19 grados.

Miércoles 10

Se mantendrá la alternancia de nubes y claros, mientras que los termómetros irán de los 14 a los 20 grados.

Jueves 11

Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que los termómetros oscilarán entre los 11 y los 19 grados.

Viernes 12

Amanecerá con cielos despejados y la nubosidad irá en aumento a medida que avance la jornada. Los termómetros marcarán mínimas de 11 y máximas de 21 grados.

Sábado 13

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas se moverán entre los 16 y los 21 grados.

Domingo 14

Predominarán los cielos soleados, aunque con alguna nube alta durante la mañana. Las temperaturas irán de los 16 de mínima a los 22 de máxima.

Lunes 15

Se esperan nubes y claros y temperaturas de entre 15 y 25 grados.

Martes 16

Continuarán los intervalos de nubes y claros, mientras que los termómetros irán de los 17 a los 25 grados.

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Miércoles 17

Se esperan nubes y claros y temperaturas que se moverán entre los 16 y los 25 grados.