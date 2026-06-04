El TSXG confirma la pena de 4 años y dos meses de cárcel para el conductor que causó la muerte de un matrimonio en Agrela

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de cuatro años y medio de cárcel para el conductor que causó la muerte de un matrimonio en Agrela en la Nochebuena de 2020. La Sala, según la sentencia, desestima los recursos principales del acusado y de la asegurada Allianz. El TSXG coincide con la Audiencia Provincial en que la causa determinante del accidente fue la conducción del acusado a una velocidad desmesurada en vía urbana --iba a más de 120 km/h en una vía con límite de 50 km/h--, no la maniobra del otro coche, como argumentaba en el recurso.

El hombre fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de lesiones por imprudencia grave, así como de delitos contra la seguridad vial, por los que también le impuso la privación del derecho a conducir durante seis años y dos meses.

El TSXG indica en el fallo que, aunque el acusado tuviera preferencia de paso, esa preferencia no le permitía circular a más de 120 km/h en ciudad. Apunta que "la preferencia de paso no es un salvoconducto incondicionado que exima al conductor de manejar su coche eludiendo" las normas de circulación.

Los hechos sucedieron a las 20.36 horas del 24 de diciembre en la avenida de Fisterra a su paso por el polígono de Agrela. El condenado impactó contra otro coche, que fue arrastrado durante 19 metros y acabó estrellado contra un poste del alumbrado público. La mujer de 67 años falleció en el acto y su marido, de 68, lo hizo poco después, mientras que la pareja del condenado sufrió una perforación intestinal por la que tuvo que ser operada.

El hijo del matrimonio viajaba en otro vehículo que circulaba inmediatamente detrás del ocupado por sus padres, presenciando "la violenta colisión que acabó con la vida de ambos, siendo una de las personas que en un primer trató de prestarles auxilio", según recoge la sentencia.

Allianz también recurrió, entre otras cosas, contra algunas indemnizaciones, pero el TSXG rechazó el recurso.

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También recurrió la familia del matrimonio fallecido, que pedía más pena para el condenado y más indemnizaciones. Finalmente, solo modifica la sentencia en un punto menor de responsabilidad civil: añade 2.540,15 euros para los hermanos de los fallecidos.