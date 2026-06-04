Los vehículos eléctricos se duplican en tres años en A Coruña, pero no llegan al 1% del parque
El economista especializado en transición energética Fernando de Llano señala que la falta de puntos de recarga públicos continúa siendo una limitación y destaca la importancia de las inversiones de particulares y comunidades
Apuesta por "repensar" el modelo de movilidad de la ciudad y señala que el transporte público eléctrico puede ayudar a popularizar este tipo de motor
La explosión de los híbridos está desplazando al coche de gasóil, y en 2025, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los vehículos que usan gasolina superaron a los motores de gasóleo en el municipio de A Coruña, cuando hace una década el diesel era sustancialmente más frecuente. Los coches puramente eléctricos son menos populares en cuanto a ventas, y, aunque se han duplicado desde 2022, de 598 a 1.308, suponen poco más del 0,92% del parque. La cifra puede parecer pequeña, pero según señala el economista de la Universidade da Coruña (UDC) Fernando de Llano, especialista en transición energética, "estamos lixeiramente por riba da media galega, que é do 0,8%". Si bien "gaña Vigo, co 1,1%", en Ourense y Pontevedra, de acuerdo con sus datos, la cifra está en torno al 0,5%.
Para aumentar este tipo de vehículos, añade, hay un problema "estructural", el de la falta de puntos de recarga públicos, donde "estamos no noveno posto a nivel galego", y muy lejos "doutras cidades comparables como Vitoria ou Oviedo". Además, señala que los puntos que existen "son máis ben de recarga lenta", vinculados a espacios comerciales o parques industriales en los que se supone que los usuarios van a detenerse durante periodos largos. "Ao final é moi importante a iniciativa individual, o investimento en puntos nas casas ou nas comunidades de propietarios", señala. También considera , que "un elemento fundamental para axudar na transición é dar posibilidades de alternativas sostibles", y que el transporte público eléctrico es una forma de "axudar á concienciación cidadá" sobre este tipo de motor.
Potenciar el transporte público
La reformulación de la movilidad pasa por prescindir, en la medida de lo posible, del vehículo privado. "É difícil cambiar o paradigma galego pola dispersión", indica el economista, pero en A Coruña "está todo a 20 minutos", lo que favorece los desplazamientos a pie. También ve un "éxito en el programa BiciCoruña", y señala que el servicio de bus urbano satisface parte de las necesidades de la población, aunque no todas. Además, la ciudad carece de metro y tren de cercanías.
De Llano reclama "repensar" el modelo, pensando la movilidad barrio a barrio y luego crear un "eixo vertebrador da cidade". La nueva intermodal de trenes y buses debería venir acompañada por una red para redistribuir a los que llegan a ella y conectar grandes polos, como centros comerciales u hospitales. Un modelo sería emplear vehículos más pequeños pero con más frecuencias, pues "non podes estar unha hora no bus para ir ao médico".
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