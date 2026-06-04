Los vehículos de gasolina superan por primera vez a los diesel en A Coruña por la explosión de los híbridos

En 2015, el diésel ocupaba de manera indiscutible el trono de los vehículos de A Coruña, con casi 75.900 aparatos frente a los poco más de 63.000 de la gasolina. Los cambios normativos contra la contaminación, la apuesta de los fabricantes por los híbridos o las crisis energéticas que disparan el precio del gasoil han ido poniendo presión sobre el motor diésel. En 2025, siempre de acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los vehículos con motor que emplea de gasolina (los híbridos no se cuentan aparte) alcanzaron los 70.013, y han llegado a superar por primera vez a los diésel, que caen hasta los 69.489.

Es una tendencia que, según explican los concesionarios de la ciudad, resulta casi imposible de revertir, porque las empresas fabricantes están relegando al diésel, mientras que el economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Fernando de Llano celebra la transición y anima a espolearla, tanto con ayudas para renovar el parque móvil como con una apuesta firme por el transporte público.

Exigencias medioambientales

"No hay ninguna duda: el mercado ha derivado de forma absoluta hacia vehículos con hibridación o directamente eléctricos", explica el gerente de Finisterre Motor, Francisco Zabaleta. El responsable del concesionario de Hyundai pone el foco en la normativa. "La exigencia a nivel medioambiental hizo que los vehículos diésel tuvieran que recurrir a tecnologías como la utilización de urea, o de filtros de partículas, que, si el coche no realiza un uso intensivo, acaban dando problemas", indica Zabaleta.

Esto ha ido restringiendo estos vehículos "sobre todo a profesionales que hacen muchos kilómetros y mantienen esa posibilidad de emplear estas motorizaciones, muy eficientes". Al mismo tiempo, los fabricantes han ido eliminando la oferta, con lo que la caída de los vehículos diésel "no es un tema coyuntural, va a seguir agudizándose en los próximos años" y modificando el rostro del parque móvil gallego, tradicionalmente inclinado hacia el gasoil.

"Es como decir que no se come tanta carne después de prohibir comer churrasco"

Para el gerente de Dimolk Tumosa y Antamotor, Marcos Díaz Molk, "está claro que el tema radica en la fabricación: si no se fabrican coches diésel, es normal que las ventas vayan en otra tendencia". Pero cree que "todo parte de las normativas" y no tanto de un cambio de preferencias de los conductores, ya que "la gente nos sigue preguntando por diésel".

La situación, pone como ejemplo, "es como decir que ya no se come tanta carne después de que prohíban comer churrasco". La consecuencia se ve en las ventas, y, aunque varíe según la marca, "en Nissan estamos vendiendo casi un 80% de vehículos híbridos, y un 10 o un 15% de eléctrico", calcula.

Transición y crisis energéticas

Según el economista Fernando de Llano, especializado en transición energética, la tendencia de equilibrio de gasolina con diésel "obedece á que xa existe a nivel estatal", aunque la posición de partida de Galicia sea muy favorable al segundo tipo de motor. De acuerdo con los datos que maneja, la combustión a gasoil sigue siendo mayoritaria en el parque gallego, "e incluso no rural se chega ao 80% de diésel".

Pero la tendencia es que la cifra cambie, pues no es solo que la transición energética y ecológica lleve "a abandonar o diésel cara a gasolina ou híbridos", sino que el gasóil "é máis penalizado a nivel de prezo" en crisis energéticas como la actual, motivada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que afecta al transporte por el estrecho de Ormuz. De acuerdo con datos del Ministerio de Transportes, la gasolina 95 tenía este martes en A Coruña un precio medio de poco más de 1,51 euros el litro, mientras que el gasóleo A habitual estaba por encima de los 1,63 euros.

Renovación y transporte público

Además, "en Galicia ten o problema de que temos un coche diésel antiguo", lo que se traduce en vehículos más peligrosos y con más posibilidades de avería, algo que también "acaba influíndo na economía familiar". Una solución es dar ayudas para renovar el parque, pero, según datos de Fernando de Llano, el Plan Moves III, que fomentaba la compra de vehículos eléctricos, apenas dejó el 5% de sus ayudas en Galicia, mientras que Madrid y Cataluña se llevaron la mitad. "As zonas con máis diesel temos menos posibilidades de acceder", resume, y la renta gallega por hogar está por debajo de la estatal.