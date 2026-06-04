La vida y obra de José Suárez llega a la plaza de Lugo de A Coruña
La muestra está compuesta por 16 paneles con las mejores imágenes tomadas por el considerado fotógrafo gallego más internacional, al que se dedica el Día das Artes Galegas
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A Coruña
La Real Academia Galega de Belas Artes organiza en el entorno de la plaza de Lugo, en A Coruña, la muestra José Suárez, vida e obra, para conmemorar al fotógrafo, reconocido este año en el Día das Artes Galegas. La exposición, inaugurada este jueves, 4 de junio, podrá visitarse hasta el 30 de junio.
Se trata de una muestra itinerante para espacios públicos al aire libre que, a través de fotografías, textos y un diseño cuidado, refleja la obra del artista, poniendo en valor su creatividad. Se compone de 16 paneles en los que se incluyen textos de Luis Seoane, Blanco Amor, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti y Carlos Casares, entre otros.
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