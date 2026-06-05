El 87% de la abogacía coruñesa se muestra insatisfecha con la Administración de Justicia, según el Barómetro realizado por el Colegio de Abogados de A Coruña en los partidos judiciales de A Coruña, Betanzos, Carballo, Noia, Muros, Corcubión y Ribeira.

En el estudio han participado 419 colegiados y colegiadas ejercientes sobre un censo de 2.131 profesionales, con un nivel de confianza del 9 % y un margen de error de ±4,36%.

El objetivo de la encuesta ha sido obtener una radiografía de la Administración de Justicia desde la perspectiva de quienes trabajan diariamente en ella y mantienen una relación directa con todos sus operadores.

Los resultados reflejan un elevado grado de preocupación entre la profesión, según informa el Colegio a través de un comunicado.

El 87% de las personas encuestadas manifiesta sentirse insatisfecha o muy insatisfecha con el funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que el 93% asegura haber sufrido alguna incidencia en la que pudieron verse comprometidos sus derechos profesionales.

La valoración más negativa recae sobre el funcionamiento de los juzgados, pues entre las incidencias más frecuentes señaladas por los profesionales destacan las dilaciones indebidas, los retrasos injustificados en la celebración de actuaciones judiciales, el trato desconsiderado y las dificultades para acceder a los expedientes.

La Fiscalía es uno de los órganos mejor valorados en el estudio, ya que el 67% de los encuestados afirma no haber tenido incidencias en su relación con el Ministerio Fiscal y únicamente un 28 % considera mala la interacción entre fiscales y abogados durante los procedimientos.

Uno de los datos más positivos del barómetro corresponde a Lexnet, con un 89 % de los profesionales que considera que la plataforma es fácil o muy fácil de utilizar, el mismo porcentaje afirma no haber sufrido problemas técnicos o haberlos experimentado únicamente de forma excepcional, y el 73 % señala que el sistema nunca o casi nunca ha generado retrasos en la tramitación de asuntos.

La Junta de Gobierno del Colegio trasladará las conclusiones de este Barómetro a las distintas administraciones y autoridades judiciales competentes, con el objetivo de contribuir a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia y de las condiciones en las que la abogacía desarrolla su labor profesional.

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El Colegio considera que los resultados constituyen una herramienta de gran utilidad para identificar problemas estructurales, promover soluciones y reforzar la defensa de los derechos de la ciudadanía y de los profesionales que intervienen diariamente en la prestación del servicio público de Justicia.