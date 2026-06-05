Un alumno del colegio Liceo La Paz de A Coruña representará a Galicia en el certamen nacional '¿Qué es un rey para ti?'

El alumno del colegio coruñés Liceo La Paz Diego Fariña será el representante gallego en la 45ª edición del certamen nacional ¿Qué es un rey para ti? Su maqueta titulada A Coroa, un imán que nos mantén unidos e en equilibrio, que simboliza la unión de las fuerzas y del equilibrio, fue escogida entre los 41 trabajos finalistas. "Cada un deles atopou a imaxinación, o talento e a creatividade para trasladar a súa visión do que representa o rei", explica el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, que participó en la lectura del veredicto del jurado.

El alumno coruñés podrá asistir, junto con el resto de represantes, a una visita al Palacio Real, además de a una cita con el rey Felipe VI en la que podrá mostrarle su maqueta. El concurso, organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange, busca que los jóvenes tomen un primer contacto con la monarquía a través de trabajos que incorporen formatos interactivos como infografías junto con estructuras tradicionales.