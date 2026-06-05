El BNG de A Coruña urge al Concello una solución para la piscina del Club del Mar de San Amaro
Los nacionalistas advierten de que la concesión está caducada desde mayo de 2023
La portavoz municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, llevará una pregunta oral al pleno de la Corporación de este mes, convocado para el próximo jueves, para reclamar al Gobierno local una "solución urgente" para la concesión de la piscina del Club del Mar de San Amaro, "caducada desde mayo de 2023". "Que solución de presente e de futuro ten pensada o Goberno local para afrontar a situación da concesión da piscina municipal de Santo Amaro?”, preguntará Veira.
Los nacionalistas acusan al Ejecutivo local de "limitarse a deixar pasar o tempo" con la concesión de la piscina. "Hai tres anos xa desde que venceu a concesión e o Goberno local sabe que o Club do Mar levaba anos asumindo o déficit que implicaba a xestión da piscina”, asegura la portavoz nacionalista en el Concello, que reprocha al Ejecutivo del PSOE que no ofrezca "ningunha solución nin para o presente nin para o futuro desta concesión”.
El Club del Mar, remarca el BNG, es una entidad sin ánimo de lucro, sostenida por más de 7.000 socias e socios y con 90 años de historia. “E cómpre lembrar tamén que hai moitas familias cuxos traballos dependen desta concesión e que en setembro teñen que convocarse os novos cursos de natación”, remarca el Bloque en una nota. “Polo tanto, é necesario dar unha resposta urxente a esta situación e iso precisamente é o que lle reclamamos ao Goberno Local”, señala Veira.
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