Comienza la nueva fase de las obras de remodelación de los Cantones, que se extenderán hasta plaza de Mina
El próximo lunes comenzarán los trabajos para ampliar la superficie peatonal desde el Obelisco
EP
Las obras de remodelación de los Cantones, promovidas por el consistorio con el objetivo de modernizar esta zona, afrontarán una nueva fase de actuaciones a partir del próximo lunes, día 8, cuando comenzarán los trabajos previstos en la plaza de Mina y su entorno.
Esta nueva fase se iniciará con el objetivo de agilizar las obras en el acceso principal a los Cantones mientras continúan las tareas en el Cantón Grande, el Cantón Pequeño y Entrejardines.
"Donde los operarios prosiguen con el acondicionamiento de los espacios públicos", señala el gobierno local, que destaca la ampliación de la superficie peatonal desde la Marina el Obelisco y ahora hacia la plaza de Mina.
"Esta formulación, con obras divididas en fases diferenciadas desde la Marina a la plaza de Mina, ha permitido avanzar con la ejecución de las obras sin que estas tuviesen un impacto directo en la movilidad y el tránsito que entra y sale de Juana de Vega", añade.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha finalizado una nueva actuación del Plan de Barrios en Cuatro Caminos, donde este viernes ha reabierto el parque infantil de la Palloza tras su renovación. En paralelo, se avanza en los trabajos del área de juegos de la escuela infantil de O Ventorillo.
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