El alquiler de playa aprieta el bolsillo en A Coruña este verano: hasta 1.500 euros por una semana en Riazor

Precios casi prohibitivos. En el mapa del alquiler tradicional y también del turístico, la ciudad de A Coruña está marcada en rojo. Este verano habrá que echar cuentas para elegir el destino de las vacaciones o reducir días de estancia para poder hacer frente a la tendencia a los gastos. Tocará rascarse el bolsillo, sobre todo si el destino elegido en un piso en Riazor o en primera línea de playa en Oleiros. Son los enclaves turísticos más caros de la provincia: 1.500 euros por una semana, un 7% más que el verano pasado y casi el doble que los 780 euros que costaban hace cinco años.

Con estas tarifas, la provincia de A Coruña, tradicionalmente asociada a precios moderados frente al tirón de Pontevedra, vive en 2026 un encarecimiento que no solo eleva los máximos, sino que borra del mapa los mínimos. Los precios en el mapa vacacional coruñés se han encarecido por doble vía. Por arriba, porque entra en la liga premium y también, por debajo, porque desaparecen los precios bajos, según el análisis del balance de Tecnitasa 2026. En Galicia, el alquiler vacacional en su costa alcanza este verano una media de 1.169 euros por semana, lo que supone un 60% más que los 730 euros que por una vivienda similar se pedían hace cinco años. La subida de tarifas en el mercado turístico gallego está muy por encima del 46% registrado en el conjunto de España.

Esta fotografía de la provincia de A Coruña deja un alquiler vacacional en primera línea que se mueve este verano entre los 700 euros semanales de Portosín y los 1.500 euros de Riazor y Oleiros, que ya compiten en la liga premium gallega. La media provincial, situada en 1.039 euros, supera en casi 450 euros la registrada en 2021, casi un 80% más.

Mapa de precios mínimos

Pero el dato más revelador no está en los 1.500 euros de los destinos estrella, sino en la desaparición de las tarifas bajas. En 2021, zonas como Pontedeume (350 euros la semana), Muros (380) o Portosín (400) ofrecían alternativas por debajo de los 600 euros. Hoy, el precio más bajo de toda la muestra ya es 700 euros, y solo en un punto concreto. La provincia ha perdido su suelo barato, y ese cambio es el que marca la nueva realidad social del alquiler vacacional.

El contraste con 2021 es demoledor en algunos municipios. Muros, que entonces era una de las opciones más económicas, pasa de 380 a 1.250 euros, un salto de más de un 200%. Pontedeume, de 350 a 1.000 euros (+186%). Incluso zonas tradicionalmente estables, como Cabanas, Malpica o Boiro, se mueven ya en la franja de los 950–1.000 euros. La subida no distingue entre destinos de moda y destinos secundarios, ya que la presión se ha extendido a toda la costa.

El resultado es un mercado mucho más homogéneo… pero por arriba. A Coruña no alcanza los picos de A Toxa o Sanxenxo, que llegan ya a los 2.950 euros, pero sí ha perdido su papel de refugio para quienes buscaban una semana de playa sin precios desorbitados. La barrera de entrada se ha elevado y la oferta se ha estrechado, por lo que ya no hay gangas.