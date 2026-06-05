La dificultad de acceder a una hipoteca aumenta un 64% los hogares de A Coruña que viven de alquiler desde 2010: "Los precios empobrecen a la población"

Pese a los elevados precios, cada vez más coruñeses viven de alquiler. En 2010 había unas 20.400 familias en la ciudad que residían en una vivienda arrendada, de acuerdo con datos de la Xunta, y el año pasado superaron las 33.400, casi un 64% más. Los hogares de alquiler pasaron de ser poco más de una quinta parte del total al 30,6%, y mientras aumentó el arrendamiento bajaron las hipotecas, casi de forma simétrica: del 27,3% en 2010 a poco más del 18% en 2025. Los agentes de la propiedad señalan que hay un aumento del porcentaje de compras de piso a tocateja, y las inmobiliarias de la ciudad afirman que acceder a un préstamo hipotecario es ahora mucho más difícil. Los arquitectos añaden que el acceso a la vivienda se está volviendo cada vez más complicado porque los precios han crecido mucho más que los salarios, y que la creciente dependencia de alquileres, cuyo coste también se ha disparado, empobrece a los inquilinos.

Desde Rua Inmobiliaria indican que no han notado un desplazamiento del negocio de compraventa al alquiler, aunque señalan que están especializados en el primero. Por el contrario, indican que "cada vez intenta comprar más gente por el precio elevadísimo de los alquileres". Pero también puntualizan que ahora, para conseguir una hipoteca, "hay que tener un perfil económico que no te pedían" antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, cuando se concedieron gran cantidad de préstamos que llegaron a 2010, cuando el Gobierno gallego inició la estadística. "Entonces, aunque no tuvieses ningún ahorro te daban una hipoteca si tenías un trabajo más o menos estable: ahora tienes que tener un perfil económico y ahorros mínimos", señalan desde la empresa coruñesa, que considera que esta puede ser la explicación a los cambios en los datos.

"Se dieron hipotecas como churros"

Para fuentes de la inmobiliaria coruñesa Será por Casas, el elevado porcentaje de coruñeses que vivían en un piso con hipoteca en 2010 está relacionado con que, durante la burbuja inmobiliaria, se dieron "hipotecas como churros", cuando "no todo el mundo es financiable" y puede hacer frente a un préstamo de este tipo. Ahora, defienden fuentes de la empresa, los bancos están aplicando criterios más estrictos y se dan cantidades correctas. A esto se suma que "los pisos están disparados por metro cuadrado pero las tasaciones no acompañan". Como el banco financia el 80% del precio más bajo de venta o tasación, si el primero es muy elevado los compradores tienen que poner más dinero al contado. "Es imposible que personas jóvenes tengan el ahorro que hace falta, y eso hace que los alquileres se alarguen más en el tiempo", mientras reúnen dinero.

La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, indica que "muchas de las compraventas se realizan sin hipotecas". Al tiempo, otras personas que las adquirieron "ya las han pagado", y hay "un aumento de las viviendas en alquiler de aquellas personas que por distintos motivos no pueden comprar una".

"El arrendamiento absorbe una parte cada vez mayor de los salarios"

De acuerdo con la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, el aumento de hogares que viven de alquiler se ve en toda España. "Crecen cada vez más, y, a su vez, el alquiler absorbe una parte cada vez mayor de los salarios", indica, y denuncia que el flujo de dinero hacia los propietarios "empobrece a la población y es un lastre para las economías locales" ya que "la concentración inmobiliaria está creciendo exponencialmente". Las rentas, señala, se dirigen "hacia los fondos especulativos globales".

Estos fondos cuentan con "mucha liquidez" y pueden pagar más que las familias, lo que lleva a que "el precio de la vivienda se desvincule por completo de los salarios". El resultado es que "cada vez menos actores tienen más viviendas en sus carteras, y más actores son expulsados de la propiedad a un alquiler cada vez más caro". El mercado de la vivienda acaba fracasando, defiende Varela, y siendo incapaz de "ofrecer un bien básico para la vida a la población".

Normativa que "favorece el acaparamiento"

Siempre de acuerdo con Varela, esto es posible "porque existe una regulación proclive", como incentivos fiscales que "premian la compra especulativa y castigan la compra para uso residencial", entre los que cuenta las exenciones a las Socimis. Estas sociedades de inversión, afirma, tienen un volumen de negocio inmobiliario de 31.000 millones de euros.

"Así, el ciudadano, con su salario, cada vez compite en peores condiciones a la hora de comprar con los actores especulativo", denuncia la presidenta de la delegación coruñesa del COAG. Hay beneficios fiscales y normativos, critica, que "favorecen el acaparamiento de vivienda" y provocan falta de acceso a ella.