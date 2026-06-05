El festival Mar de Mares abre en A Coruña su XIII edición con una mirada a la identidad atlántica de Galicia

El mar como paisaje, modo de vida, memoria y patrimonio cultural protagoniza desde este viernes una nueva edición del Festival Mar de Mares. La inauguración de la exposición O mar que nos habita, del fotógrafo Xurxo Lobato, en la zona de la Marina marcó el inicio de la decimotercera edición de un certamen que convertirá A Coruña en punto de encuentro para la divulgación, la cultura y la reflexión sobre la relación de la sociedad con el océano hasta el próximo 14 de junio.

La muestra propone un recorrido visual por la estrecha vinculación entre Galicia y el mar a través de 18 fotografías que retratan oficios, tradiciones, paisajes y escenas cotidianas ligadas al mundo marítimo. Durante la inauguración, el propio autor guio al público por las imágenes, compartiendo detalles históricos, técnicos y humanos de cada una de ellas. Además destacó la relevancia de la cita para la ciudad y para Galicia. "Mar de Mares es un festival indispensable para A Coruña porque pone el foco en algo tan fundamental para Galicia como es el mar", señaló.

La exposición parte de la idea de que el mar va mucho más allá de un elemento paisajístico. Según el planteamiento de la muestra, forma parte de la identidad colectiva gallega y está presente en la arquitectura, las costumbres, la economía y la cultura del territorio. A través de su trabajo, Lobato invita a reflexionar sobre la huella que el océano deja en la vida diaria de quienes habitan la costa.

La inauguración de 'O mar que nos habita', del fotógrafo Xurxo Lobato, en la zona de A Mariña / LOC

La apertura coincidió además con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que reforzó uno de los principales mensajes del festival: acercar la ciudadanía al océano desde la cultura, la participación y la concienciación ambiental. Durante el acto inaugural participaron representantes de instituciones y entidades colaboradoras, que coincidieron en la necesidad de seguir impulsando iniciativas que combinen divulgación, sostenibilidad y acción ciudadana.

Programación

Tras el arranque oficial, la actividad se trasladará este fin de semana a O Parrote, que recuperará su papel como uno de los grandes escenarios abiertos del festival con la celebración del Mercado Mar de Mares. Durante los días 6 y 7 de junio, el espacio reunirá propuestas de artesanía, producto local, gastronomía, actividades familiares y divulgación científica.

Entre las actividades previstas destacan los showcookings organizados por la Federación de Cofradías y por PescadeRías, así como el encuentro narrativo-musical La cultura que viajó por el mar, protagonizado por el escritor Arturo Lezcano. La propuesta conectará el puerto coruñés con distintos países de América a través de la música y de las historias vinculadas a la emigración gallega.

La programación incluirá también una nueva edición de Ciencia y Tapeo con el IEO, en la que investigadores del Centro Oceanográfico de A Coruña acercarán al público cuestiones relacionadas con la pesca sostenible, el medio marino y el impacto del océano en la sociedad. A ello se sumarán actividades musicales, observación de aves, sesiones de yoga frente al mar y visitas guiadas por el puerto coruñés. El domingo, Guillermo Carracedo ejercerá como padrino de esta edición y participará bajo el agua en la Gran Limpieza de Fondos Marinos.

Con más de 40 actividades programadas, Mar de Mares refuerza en esta edición su apuesta por convertir el océano en eje de encuentro entre ciudadanía, cultura, gastronomía, memoria, ciencia y sostenibilidad, consolidándose como una de las citas de referencia en Galicia para acercar el mundo marino al gran público.

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Por su parte, representantes de las entidades colaboradoras incidieron en la importancia de promover acciones de sensibilización ambiental y de fomentar la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía para proteger los ecosistemas marinos. En la misma línea se pronunció la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña, Yoya Neira, quien recordó: "Vivimos rodeados por el océano, pero no siempre lo respetamos como deberíamos".