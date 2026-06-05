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Primer día de un mes de cortes en la estación de tren de A Coruña: "Espero llegar a tiempo y que todo salga bien"

Renfe ofrece autobuses alternativos para los viajeros de los trenes cancelados en A Coruña: los regionales a Santiago y Vigo y los Media Distancia a Ferrol y Lugo. Del 26 de junio al 10 de julio, el corte ferroviario será total

Comienza la interrupción del servicio de trenes en A Coruña por la nueva fase de las obras en la estación de San Cristóbal

Comienza la interrupción del servicio de trenes en A Coruña por la nueva fase de las obras en la estación de San Cristóbal

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Comienza la interrupción del servicio de trenes en A Coruña por la nueva fase de las obras en la estación de San Cristóbal / Carlos Pardellas

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María Rey

A Coruña

La nueva fase de obras en la estación de San Cristóbal, de A Coruña, provoca desde este viernes, 5 de junio, unas semanas de modificación en el servicio de trenes, hasta el 25 de junio. En esta primera jornada, solo los trenes Regionales con destino Vigo-Guixar, así como los Media Distancia hasta Lugo y Ferrol cambiaron las vías por la carretera, con buses paliando la demanda de viajeros. Una segunda tanda de renovaciones en la terminal significará la sustitución total de todos los servicios ferroviarios, desde el 26 de junio hasta el 10 de julio, aunque los primeros viajes de la mañana del 11 de julio también pueden verse afectados.

Renfe recuerda que los transbordos por carretera pueden significar un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida y de llegada —afectando también a las paradas intermedias—. Por ello, la compañía recomienda consultar los horarios con antelación, con toda la información disponible en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe y en su página web.

Esta solución temporal, que provoca un sentimiento generalizado de incertidumbre entre los usuarios de Renfe, recibe a dos turistas argentinos, Gustavo Andurell y Graciela Scápola. Esta pareja de turistas, que ya se despide de la ciudad, eran conocedores del cambio, pero no tenían claro el punto de salida. "Nos informaron de que había un cambio, que salíamos a las 12.00 horas, pero no de dónde salía el bus", explica Andurell.

Gustavo y Graciela argentinos tren

Gustavo Andurell y Graciela Scápola / LOC

Andurell y Scápola, quienes recibieron la comunicación el jueves por la tarde, se dirigieron, en un primer momento, a la estación de autobuses. "Ahí nos dijeron que había que venir acá. Si no empiezas a preguntar cómo llegar, te pierdes. Pero una vez acá, todo bien, hay operarios ayudando", explica Andurell. "Porque no conocemos nosotros, no somos de acá, entonces no sabíamos ni dónde estaba la entrada", añade Scápola.

Miguel Ángel Cacabelos, pasajero con destino a Padrón, vive la jornada "con tranquilidad". "Yo trabajo en construcción y sé lo que es, lo llevo con filosofía, pero bueno, era mejor el tren directo. Tienes que andar pendiente", indica. Entiende que, aunque "se podía mejorar, mientras haya obras, mucho más no van a organizar".

Miguel Ángel Cacabelos tren

Miguel Ángel Cacabelos / LOC

A Laura Salgado, el mensaje informativo le llegó "15 minutos o media hora antes". "A algunas amigas sí que les llegó ayer, pero a mí me llegó hace nada", explica Salgado, quien habló con los operarios para saber "de dónde salía el bus". "Vine aquí un poco a ciegas, el tren era a las 12.00 y llegué a las 11.00, por si acaso", añade, con esperanza de llegar puntual a su destino. "Al final es un trayecto más largo, y yo empiezo a trabajar a las 16.00 horas. Entonces a lo mejor no llego", se queja.

Laura Salgado tren

Laura Salgado / LOC

Comprende el motivo de las modificaciones en el servicio, pero considera que "un poco más de organización y antelación sí que vendría bien". Para Salgado, otro de los inconvenientes se relaciona con el abono. "Encima, si cancelas el billete con menos de una hora de antelación, te penalizan, y a las tres penalizaciones te quitan el abono y ya no lo puedes coger más en todo el año", señala.

Pablo Pérez tren

Pablo Pérez / LOC

Pablo Pérez, que viaja hasta Catoira, también entra a trabajar a las 16.00 horas, y espera "llegar a tiempo y que todo salga bien". "Para lo que es, lo están organizando bien. Ojalá que no llegue tarde a Santiago, como había pasado en su día cuando hubo los desprendimientos en Catoira. Si este bus se retrasa, ya llegas tarde a Santiago, entonces tienes que coger otro tren", explica Pérez, quien opina que "lo que puede hacer más daño" es el retraso que esta modificación puede generar. "El tener que coger otro tren porque no llegas a tiempo, y que en vez de llegar a las 14.00 a la estación de Catoira, llegue a las 16.00 o a las 18.00. Si este bus se retrasa y no me da tiempo a coger el tren que tengo que coger en Santiago, a lo mejor me hacen el día", apunta.

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Mar Rivas tren

Mar Rivas / LOC

Mar Rivas estaba al tanto de la modificación en el servicio por las noticias, pero a título individual no recibió ningún aviso. "Llamé a Renfe para que me dijeran dónde tenía que coger el bus, porque pensé que igual lo ponen en la estación de autobuses", aclara. Con destino a Pontevedra, Rivas tiene que coger otro convoy en Santiago. "Me sorprendió que durara dos horas y media el trayecto a Pontevedra. Yo iba a llegar para comer, y ya no puedo", sostiene.

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