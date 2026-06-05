Inminente derribo del edificio en ruinas que mantiene cortada parte de la calle San Nicolás en A Coruña
Una empresa de demoliciones comienza el vallado de la zona para proceder al derribo a partir de la próxima semana
Operarios de una empresa de demoliciones han comenzado a vallar el tramo de la calle San Nicolás entre Panaderas y Marqués de Pontejos, en A Coruña, que permanece cortado desde el pasado viernes por la tarde por desprendimientos de un edificio en ruinas, en el número 34 de esta vía. Esta compañía será la encargada de derribar el edificio en cumplimiento de la orden municipal a los propietarios, unos trabajos que prevé comenzar a lo largo de la próxima semana, indicaron fuentes consultadas por esta redacción.
El Ayuntamiento está estudiando medidas para ver si es posible reabrir la calle, "aunque sea parcialmente el fin de semana", según apuntan fuentes municipales.
Parte de la estructura de la cubierta del edificio se desprendió en la tarde del pasado viernes sobre la fachada del inmueble, lo que obligó a intervenir a los Bomberos. “Ha cedido una estructura de mansarda y ha caído lateralmente sobre la medianera semidestruida del edificio en ruinas”, indicaban los efectivos contraincendios en su parte de servicio.
Dos negocios afectados
El cierre de esta vía, cortada con vallas, no solo afecta al tránsito de peatones, también a varios negocios de la zona. Dos de ellos, uno de venta de colchones y una tienda especializada en alimentación, han tenido que cerrar al no poder acceder a los establecimientos. Las puertas están cubiertas de cinta de la Policía Local con el aviso de "no pasar". Además, el Sport Café, en la esquina de San Nicolás con Pontejos, ha tenido que retirar parte de su terraza.
Este edificio de la calle San Nicolás está incluido en el Plan municipal de ruinas. La iniciativa busca rehabilitar espacios urbanos degradados cuando sus propietarios desatienden durante años los requerimientos municipales de conservación. Tras este incidente, el Concello se puso en contacto con el dueño para que tome medidas. Si no lo hace, el Ayuntamiento podría sacarlo a subasta o ejecutar la demolición de forma subsidaria. Así lo hizo, por ejemplo, con el edificio del número 8 de la calle Santa Lucía. Lo derribó —conservando la fachada— y sacó a subasta judicial el solar.
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