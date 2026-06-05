Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña: "Tenemos que conseguir atraer a hijos y nietos de socios que no han continuado por diversos motivos"

El odontólogo Jaime Araújo accede a la presidencia del Real Club Náutico de La Coruña, del que hasta ahora era comodoro, tras ocho años de gestión de la Junta Directiva encabezada por Fernando Cobián. Su equipo toma las riendas de la institución, en el año del centenario, con un triple objetivo: abrirse a la ciudad, volver a ser un lugar de "encuentro intergeneracional" y facilitar a los coruñeses la práctica náutica.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Lo cojo con mucha ilusión y con muchas ganas. Por otro lado, no vamos a engañarnos, da un poco de vértigo porque la responsabilidad es importante.

-Su candidatura reivindicaba un cambio de rumbo en la gestión del Real Club Náutico. ¿Qué viraje prevén con respecto al trabajo realizado por la Junta Directiva saliente?

-A nivel de gestión, hay que agradecer todo lo que ha hecho la Junta anterior. Al final, estamos en un club en el que lo único que conseguimos es robar tiempo a la familia, a los amigos y al ocio. Por tanto, lo primero que me gustaría destacar, en este sentido, es que les estoy muy agradecido. Además, han hecho una labor de gestión importante, lo que ocurre es que siempre se puede ir más allá. Por eso creo que, en esta nueva etapa, tenemos que impulsar tres pilares.

"Las medidas que yo tengo en mente, básicamente, son potenciar la parte náutica; favorecer el acceso al mar ya que, en los tiempos en los que estamos, ser armador es muy complicado; y, sobre todo, impulsar el tema de las familias"

-¿Cuáles?

-El principal es la familia, y creo que lo que tiene mi Junta Directiva, respecto a la que podía haber, es que solo gente joven puede captar a gente joven. Pienso que tenemos que atraer a mucha familia, hijos o nietos de socios que no han continuado por distintos motivos. Conseguir que el Club vuelva a ser atractivo para ellos. Por otro lado, mi vinculación es muy náutica, por eso intentaremos también potenciar la parte del deporte, que me gusta.

Nueva directiva del Real Club Náutico con su presidente, Jaime Araújo (abajo, cuarto por la derecha). / LOC

-¿Qué actuaciones concretas planean a corto plazo?

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-Ahora tenemos que asentarnos. El problema es que esto nos coge en pleno año del centenario del Club, y todo lo que viene de esta celebración va a ser gestión previa de lo que ha hecho la anterior Junta. Osea que hablar sobre eso, por mi parte, no tiene sentido. Las medidas que yo tengo en mente, básicamente, son potenciar la parte náutica; favorecer el acceso al mar ya que, en los tiempos en los que estamos, ser armador es muy complicado; y, sobre todo, impulsar el tema de las familias. Al final, lo que hace el club atractivo es la transversalidad, con actividades que pueden hacer desde los abuelos hasta los nietos.