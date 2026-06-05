Manifestación este sábado en A Coruña para pedir una vivienda digna: "En diez años el precio subió un 80%"

La Plataforma Polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Barrio da Falperra de A Coruña se manifestarán este sábado a las 12.00 horas en la plaza de Ourense de A Coruña, con una marcha que acabará en María Pita, para exigir que "todo el mundo pueda tener una vivienda digna y que se termine con la especulación" en este sector. "En los últimos diez años el precio de la vivienda subió un 80% en la ciudad", calcula Santiago Lamelo, portavoz de la plataforma, y señala que "no tiene ningún tipo de afiliación política y está en contra de la situación actual". "Las viviendas turísticas se incrementaron más del 50% o 60% y el 90% son ilegales", añade.

La movilización tiene como lema "Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo" y los organizadores denuncian el "fuerte incremento del precio de la vivienda y del alquiler en la ciudad, la expansión de las viviendas turísticas y de los alquileres temporales, la falta de vivienda pública accesible y la creciente dificultad de la mayoría social para acceder a una vivienda digna". Según defiende Lamelo, "la vivienda es un bien básico no un activo financiero", pero "la gente no tiene dónde vivir o vive en condiciones precarias o comparte habitación o pisos carísimos". "Los jóvenes no se pueden emancipar" y a personas "muy mayores las están echando a la calle", añade.

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Este sábado habrá protestas "por todo el Estado" y, señala que "la manifestación no es un objetivo sino un medio más para que la gente muestre su descontento". Además, afirma que la plataforma plataforma llevará a cabo "otras medidas de presión" como charlas informativas, denuncias en caso de "situaciones ilegales", intentos de paralización de desahucios o asesoramiento a personas "en una situación vulnerable". "El objetivo es conseguir que cada vez seamos más gente para que esas medidas de presión sean más contundentes", aseguró.